Inges Køkken: Et godt alternativ til fastelavnsbollerne

Jeg ved godt, at jeg næsten begynder alle opskrifter med, at jeg selv elsker dem. Og det samme her, for jeg elsker vandbakkelser.

Min mor har altid bagt vandbakkelser og fyldt dem med alt muligt lækkert. Det svære i vandbakkelser er to ting: Dejen må ikke blive for tynd, når man tilsætter æg - og man må ikke åbne ovnlågen.

Men ellers er det faktisk ret let. Og så er de et godt alternativ til fastelavnsbollerne, som der er opskrifter på alle vegne.

2 dl vand

100 g smør

100 g hvedemel

3 æg størrelse small/medium

1 dl lemoncurd

1 citron

80 g flormelis

4 dl piskefløde

mynteblade til pynt

Vandbakkelser:

Bring vand og smør i kog i en gryde. Pisk mel i, indtil dejen slipper gryden.

Kom dejen i en skål. Når den er fingervarm, tilsætter du æggene et ad gangen.

Dejen må ikke blive for tynd, så vær opmærksom på æggestørrelsen.

Pisk dejen godt igennem.

Hæld den i en sprøjtepose med stjernetyl og sprøjt den ud på bagepapir i seks-otte cirkler, der er cirka seks centimeter i diameter.

Bag dem i ovnen ved 190 grader i cirka 22 minutter.

Du må ikke åbne ovndøren de første 15 minutter.

Anretning:

Halvér vandbakkelserne. Riv citronskallen og pres citronen.

Rør en tyk glasur af citronsaft og flormelis.

Pisk fløden til skum. Smør bunden med et tykt lag lemoncurd og top med flødeskum. Læg låget på og pynt med glasur og mynte.