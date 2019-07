Inges Køkken: Avocado-is

De kommende uger skal vi lave is, for vi har is-skole her i juli: Den fede, den sunde, den nemme og den sjove.

Nogle gange handler det lige så meget om, hvor fine isene ser ud. I Kina, hvor vi også har et fotostudio, har jeg købt en masse regi til mit arbejde med mad. For eksempel disse runde isterningebakker, som jeg her har lavet is i.

Den fede:

1 lime

2 avocadoer

75 g honning

1 dåse kokosmælk

Riv skallen og pres saften af limefrugten.

Blend alle ingredienser i en blender og læg i forme og frys.

Tip: Hvis du har god tid, så placer et mynteblad eller en stedmoderblomst i siden eller bunden.