Flytte hjemmefra kogebogen

Louisa Lorang er kogebogsforfatter, kok, madskribent for blandt andet Alt for Damerne og tv-kok for TV 2.Hun har udgivet "Flytte hjemmefra kogebogen" 22. august 2018 på forlaget Lindhardt og Ringhof.



Kogebogen er fyldt med klassiske retter som cup noodles, bolognese, kartoffelsuppe og bøf bearnaise, men også ny inspiration til køkkenet som citronpasta med ærteskud, bowls og loaded sweet potatos.



Opskrifterne er tilrettelagt og udvalgt, så de er nemme at gå til i et lille køkken, billige at købe ind til og lette at vaske op efter.



"Flytte hjemmefra kogebogen" er på 208 sider og koster 199,95 kroner.