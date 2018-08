Hvad haven er fuld af: Spiselige blomster er tidens delikatesser

Aiah Noack har en mission. Hun vil gerne udfordre tidens trend med haver, der består af en græsplæne med en hæk udenom. I stedet sætter hun med sin naturplanteskole fokus på de blomstrende nyttehaver, der er nemme at holde. På blomsterfestivalen kan du møde Aiah Noack og få gode råd til en mere spiselig have.

Hun kunne aldrig drømme om at købe babysalat i supermarkederne. Der er, ifølge Aiah Noack, absolut ingen smag i almindelig babysalat i forhold til den smag, man kan finde i haven. Hun går faktisk efter både smag og flotte farver, når hun hver dag går ud i haven og plukker en buket blomster til salaten. For hjemme hos Aiah Noack skal planterne i haven helst have en nytteværdi udover at være smukke at se på.

- Det er nytænkning inden for havebrug, at man kan spise blomster, og det er meget oppe i tiden. I København, herovre på djævleøen, er folk vilde med at spise blomster. Jeg holder mange kurser, foredrag, events og rundvisninger på min naturplanteskole, fortæller Aiah Noack, der er flyttet tilbage til barndomshjemmet nær Roskilde efter 15 år på Fyn for at hellige sig passionen for den spiselige have fuldt ud.

- Jeg mener ikke, der er nogen grund til at have prydplanter. Mange af dem er faktisk også giftige og gør ikke noget godt for naturen. Alle mine planter indgår i naturens cyklus, skaber balance og gør haven til et sikkert sted for børn, understreger Aiah Noack, mens hun går rundt i sin farvestrålende nyttehave med vandkanden.