Husker du bidetet? Nu vil danskerne igen skylles bagi

I 1970'erne fandt en lille kumme med vandhane vej til de danske badeværelser, men bidetet forsvandt hurtigt igen. Der var nemlig ikke mange danskere, der tog den sydlandske og asiatiske tradition for at vaske sig bagi efter et toiletbesøg til sig.

År 100: Toiletter med skyl blev allerede brugt af maya-indianerne for 1900 år siden. Arkæologiske fund fra ruin-byen Palenque viser, at mayaerne havde så stor teknisk viden, at de kunne kontrollere vandtryk og bygge toiletter med skyl. År 300: I dag går langt de fleste mennesker helst alene på toilettet, men sådan var det ikke i Romerriget. Overklassen brugte store fællestoiletter, når de skulle forrette deres nødtørft. Foran det gamle Forum Romanum har arkæologer fundet et fællestoilet med plads til 24 mennesker. År 800: Kineserne opfandt toiletpapiret. En skik, som længe blev opfattet som uhygiejnisk i Vesten. År 1600: Solkongen Ludvig den 14. havde en smukt dekoreret toiletstol, som han gerne viste frem. Han sad nemlig ofte på toilet foran sit hof, og det var også fra toiletstolens sæde, han annoncerede sit kommende ægteskab med spanske Maria Theresa. Det var normalt for Europas kongelige at gå på toilettet foran sit hof i 1600-tallet. År 1750: De meste velstillede havde toiletmøbler, som stod i dagligstuen med låg på klar til brug. I byerne benyttede man natpotter, som man tømte på gaden. År 1775: Det moderne wc blev til, da engelske Alexander Cummings opfandt vandlåsen. Opfindelsen betød, at man kunne skylle vand gennem kummen med stor kraft. Senere samme århundrede blev de første kloakker lagt i Danmark.. År 1880: Det bløde papir til at tørre sig bagi var en luksusvare. Først i slutningen af 1800-tallet bliver toiletpapir fremstillet industrielt og udbredt i Europa. År 1957: Schweizeren Hans Maurer opfinder skylletoilettet. 60 år senere er det den mest brugte toiletform i Japan, hvor 75 procent af hjemmene har skylletoiletter installeret. År 1963: Den amerikanske præsident Lyndon B. Johnson ville ikke gå glip af en telefonsamtale. Derfor fik han installeret telefoner i alle rum i Det Hvide Hus. Selv på toilettet. År 1996: Ifö lancerer som den første producent i verden et toilet med stort og lille skyl. Dermed er toilettet nede på at bruge to eller fire liter vand, hver gang man skyller ud. (Kilde: Geberit)

Han fortæller, at økonomiske kriser som den, vi oplevede i 2007-2009, altid henleder forbrugernes opmærksomhed på besparelser, langtidsholdbare løsninger og bæredygtighed, mens vi i opgangstider fråser mere. Derfor er badekarret også på vej ind i de danske badeværelser igen, da der er råd til både at købe dem og fylde dem med vand.

- En af de mest revolutionerende ting, der er sket siden 1936, er, at man i 1996 opfandt det lille og store skyl. I de gamle toiletter brugte man over 10 liter vand, hver gang man skyllede ud. Men vandpriserne steg, og det gav fokus på at spare på vandet. Især i krisetider. Nu ved vi jo, at det også er til gavn for miljøet. I 1996 udviklede Ifö som den første det store og lille skyl, der bruger henholdsvis fire og to liter vand, siger Per Holleufer.

Siden det første Ifö-porcelænstoilet blev udviklet i 1936, har der været tre vigtige tendenser inden for udviklingen af toiletter i Danmark, fortæller Per Holleufer, der er Head of Product Management hos Geberit. Toilettet skulle bruge mindre vand, det skulle være enklere i designet, og det skulle være rengøringvenligt og hygiejnisk.

Det enkle design på badeværelserne kan tilskrives den nordiske designtradition, men i høj grad også en enkelt dansk mand: arkitekten Knud Holscher. Han har siden 1984 designet toiletter for Ifö, som med længder er den største toiletproducent i Skandinavien. Omkring 25 millioner toiletter i Holschers streg har forladt den skånske toilet-fabrik de sidste fire årtier. Hans helt store designmæssige formål var at skralde det overflødige væk og skabe toiletter i rene, enkle linjer. I hans seneste design, Spira, har han fjernet skyllekanten i toiletkummen. Hvilket både gør udseendet strømlinet og brugen mere hygiejnisk og rengøringsvenligt.

- Kører man til Tyskland og længere sydpå, begynder toiletterne at blive større og mere bombastiske, og de er ikke enkle som i de nordiske lande. Før i tiden så man også tit, at de udenlandske toiletter havde en lille hylde i kummen, som ens fækalier lå på. Men det bryder man sig ikke om i Norden. Det skal være enkelt og rent, forklarer Per Holleufer.

Hygiejne og rengøring

For ligesom danskernes toiletter skal være tegnet i rene linjer, skal de også nemt kunne gøres rene.

- Danskerne vil have så rengøringsvenlige toiletter som muligt. Der er jo ingen, der har lyst til at bruge tiden på at gøre rent, siger Per Holleufer.

Siden 1930'erne har både design og teknologi hjulpet med til at gøre toiletterne mere hygiejniske og rengøringsvenlige. Med specielle glaseringsteknikker er overfladen på porcelænet blevet mere glat, toiletskålene kan hænges op på væggen, så man kan holde gulvet rent, og skyllekanten er forsvundet, så den ikke samler bakterier og snavs. Og så er elektronikken kommer ind på badeværelset. For eksempel kan sensorer sørge for, at der bliver trukket ud eller at håndvaskens vandhane tænder.

- Berøringsfrit skyl gør, at man ikke kommer i kontakt med andres bakterier. Det er helt klart kommet for at blive. Fremtidens toiletter er elektroniske og hygiejniske, forudser produktchefen.

Og så er de med indbygget vaske- og tørre-funktion.

- Tendensen kommer fra Asien, hvor det er meget almindeligt, at man bliver vasket med vand, efter man har været på toilet. Der er for eksempel ingen japanere, der bruger toiletpapir. Ser man helt nøgternt på det, er toiletpapir, og det at tørre sig med papir, ikke særlig hygiejnisk. Vi tror, at douche-toiletter med indbygget skylle- og tørrefunktion bliver fremtiden, men det er klart, at der skal først en holdningsændring til hos danskerne. Vi sælger mest douchetoiletter til folk, der har rejst i Fjernøsten, til hoteller som D'Angleterre, der har besøgende fra Østen og til plejesektoren. Men det er en dejlig, behagelig måde at blive rengjort på, og så kan man spare toiletpapiret, siger Per Holleufer.