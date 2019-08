Anna von Lowzow lever i en weekendtaske, for hun deler sit liv mellem tv-arbejde i København og landlivet på godset Estruplund på Djursland. Hun står bag en række tv-dokumentarer blandt andet den prisbelønnede "En kongelig familie", og snart kommer "Prins Joachim fortæller" om vores danske værdier. Mød kvinden, der er formand for de adelige, kan klippe et får, og som ikke hænger sig i titler.