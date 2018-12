Hella Joof: Jeg trænede til at komme i et parforhold

Engang var hun et løsgående missil.

Søgende og snotforvirret, selv om hun havde en klar idé om, at hun skulle være skuespiller. Havde hun det godt, var det en stakket frist, og lykkeniveauet var generelt lavt. Autoriteter havde hun ikke den fjerneste respekt for, og alting var altid andres skyld.

Nu er to timer med Hella Joof mest af alt to timer i godt selskab. To timer, hvor hendes grundholdning om, at meningen med livet er, at vi skal have det sjovt, skinner igennem. To timer, hvor den krig, der raser inde i så mange af os, får ammunition til våbenhvile med budskaber om, at man skal springe over, hvor gærdet er lavest - ellers river man sine strømpebukser - og at man ikke skal klemme balderne eller bide tænderne sammen, når man oplever modstand. Så får man forstoppelse eller ondt i hovedet.

To timer med Hella Joof er to timer, hvor alvorlige budskaber om at tage ansvar for sin egen livsfortælling og sikre sig, at man er i sync med sin partner om forventninger til fremtiden, bliver serveret i en letfordøjelig, men meget rammende cocktail.

Som filminstruktør er den 56-årige skuespiller, forfatter og komiker aktuel med sin ottende spillefilm, feelgood-komedien "Happy Ending" om ægteparret Helle og Peter, der i en årrække har glemt at kalibrere. Mens hun glæder sig til at have tid til at kigge på fugle sammen og tage på pensionistrejser sydpå, har han hævet hele pensionsopsparingen og købt sig ind i en østrigsk vingård.

En situation, der naturligvis fører til et opgør mellem hendes "vi-er-gamle-og-skal-tage-den-med-ro"-mentalitet og hans uudslukkelige appetit på nye, vovede eventyr.