Tips

Skjoldlus: Det kan være en god idé at gå din vin igennem for skjoldlus nu og i det tidlige forår. Skjoldlus laver sjældent de store ulykker på vin, men de sviner og smitter andre planter. Derfor er det nu, hvor vinen måske er den eneste plante, du har i drivhuset, du skal tjekke. Se godt efter i løst bark. Lusene er lette at kende. Ligner små knopper. Skrap dem af med en kniv eller en skurebørste.Dårlig vin: Hvis din vin giver dårligt udbytte, er det oftest beskæringen, det er galt med. Er det ikke tilfældet, og vinen bliver ved at drille, så brug ikke en masse kræfter, men køb en anden sort eller en anden plante. Jeg har selv en blå "Schuyler", der giver et formidabelt udbytte, men har lige plantet en dadeldrue, "Souvenir", der efter beskrivelsen skulle være meget hårdfør og sund. Jeg har smagt druerne, og de smager himmelsk godt og minder faktisk om dadler.



Varierede frø: Vil du have mange forskellige fugle på foderbrættet, så giv varieret foder. Æbler, bær, solskikkefrø, hampefrø, korn, jordnødder og fedt med korn er mad for forskellige fugle. Foderpladsen skal være et sted med skjul for spurvehøgen.