Haven: Slappe agurker og tomater i frihed

Planteskoler er et mekka, især de planteskoler, der har et godt udvalg og er fulgt med tiden, så der både er havelitteratur, stueplanter, planter til haven, redskaber og hobbydrivhuse. For mig er det lige så hyggeligt at nusse rundt i en planteskole, som det er at gå i byggemarkedet.

Nogle gange følger planteskolerne dog for meget med tiden, eller rettere, er lidt for langt forud for tiden. Det er for eksempel, når man allerede i slutningen af marts kan købe tomatplanter, eller fra første april kan købe agurker til at plante ud i drivhuset. Det tangerer en aprilsnar. Jeg har spurgt i nogle af de planteskoler, jeg kommer, hvorfor de sælger agurker i april, og svaret er, at forbrugerne efterspørger planterne.

Det er måske rigtigt, men så har planteskolen jo en opgave i at give reel vejledning. Netop god vejledning er en efterspurgt vare, som de fleste gerne vil betale en krone ekstra for. Er man bange for, at andre løber med salget, så sæt et skilt op med teksten: Vi sælger kvalitetsagurker fra midt i maj, og forklar hvorfor. Så venter forbrugerne og køber ikke planterne i supermarkeder eller byggemarkederne. De unge seniorer, som er langt de fleste kunder, er kvalitetsbevidste og kræsne.