Haven: Rosen blusser alt i Danas have - flaget blusser livligt med

Mange reaktioner på knudrede problemer.

Jeg skylder alle svenskere i Danmark en undskyldning. I foreløbig tre uger har jeg haft et bordflag med det svenske flag stående på mit morgenbord. Det er en straf, jeg har tildelt mig selv, for jeg er kommet til at såre ikke blot det svenske folk, men sikkert også hele det nordiske, inklusive det færøske og det grønlandske folk. Her på siden skrev jeg nemlig om knuder på vimplen og fortalte om en svensk sommerhusejer, der havde hejst det hvide flag, måske som et overgivelsesflag over for knuderne, for som jeg skrev, må man ikke hejse andre flag et dannebrog på sin private flagstang. Det er faktisk ikke korrekt, har en dansk flagstangsejer fortalt mig. Han er gift med en svensker, og kærlig, som han er, har han på konens fødselsdag tidligere hejst det svenske flag. Det gør han ikke mere, for det har ført til anonyme breve med hånlige og nedsættende bemærkninger, hvor de milde af slagsen er, at han som dansker burde kende flagreglerne. Det er præcis det, han gør. Var der nogen, der mente, at flaget ikke længere har samme nationale betydning som før i tiden, så tager de måske fejl.

Tip om roser Den oprindelige rose går mere end 30 millioner år tilbage. Den har kun ét sæt kronblade, mens den forædlede haverose har dobbelte kronblade. I sidste del af det 19. århundrede begyndte avlerne at producere roser alene for knoppernes skyld. Det er især de roser, vi kalder tehybrider, der lugter lidt af te, som er populære.



Danmark kan godt være med, når det gælder forædling af roser. Poulsens Roser og Rosa Eskelunds roser er verdenskendte.



Roser er elsket og hadet. Elsket for deres skønhed og hadet, fordi bladene får mange sygdomme og også angribes af lus. Gamle husråd siger, at kaffegrums ved jorden jager lusene væk. Under alle omstændigheder gavner det jordens humus og mineraler. Sygdommene er oftest stråleplet, og det oplever alle.



Fjern syge blade og især blade, der ligger på jorden. Forebyg ved at holde roserne sunde med vand og gødning.



Meldug opstår typisk hos roser, der står tæt mod en husmur, eller hvor bladene ikke tørrer ordentligt. Vand jorden og ikke bladene. Rust på bladene bekæmpes ved at fjerne syge blade og beskære rosen kraftigt, når den skal beskæres. I handlen findes flere midler godkendt til økologisk brug, men det er først og fremmest forebyggende og ikke helbredende. Et godt, forebyggende økologisk middel er også Feed & Shine, der er en bladgødning med en oliebelægning, der holder svampe og lus væk.

Foto: © Steen Heiberg/Fyens Stiftstidende Mosrosen i drivhuset er gået i arv gennem flere generationer. Foto Steen Heiberg

Helt lovligt Normalt skal man søge om tilladelse til at hejse andre nationers flag i en privat have, men det gælder faktisk ikke de nordiske landes flag, herunder det grønlandske og det færøske flag. Faktisk må du også flage med FN-flaget samt EU-flaget, hvis du har lyst. Skulle du nu mene, at du gerne må flage med et andet flag end de nævnte, hvis Dannebrog bare er øverst og størst, så er det ikke tilfældet. Der må kun hænge et flag på hver flagstang. Har du kun én flagstang og vil flage med flere flag, skal du søge om tilladelse til det. Så er det slået fast, og jeg undskylder over for vore nordiske brødre, FN og for hele ministerrådet i EU. Flagregler er noget, der er spredt i mange skrivelser og cirkulærer, men de nævnte kan du læse på retsinfo i en bekendtgørelse fra 1915. I øvrigt tak for en mængde gode tips fra læserne om at slippe for knuder. Pointen var dog, at det er underligt, at flagfabrikkerne ikke har fundet en løsning, så man ikke behøver at være så kreativ som for eksempel at sy gamle AAA-batterier ind i kanterne ved spidsen. Spændende også at få et brev fra en tidligere flagfabrikant om, at problemet er af nyere dato. Han mistænker mobilmasterne for at skabe en form for stråling, der får vimplen til at slå knuder. Nok om den sag. Det var tidslerne, nu skal vi til roserne.

Haven lige nu Stiklinger: Lav stiklinger af halvmodne grene og stængler fra både stauder, buske og træer. Klip en 10 cm lang stængel. Fjern de fleste blade, så der kun er få topblade tilbage. Stik den i en priklejord og dæk med en plastpose. Sæt dem ikke for varmt, gerne i skygge. Prøv det. Du løber ingen risiko.Larver: Hold skarpt udkig efter kålsommerfuglen, og tjek dine kål mindst en gang om ugen, helst to. Så kan du fjerne æg og larver.



Citrus i drivhuset: Husk citroner er klar til høst, når du synes, de er det. Du skal ikke vente på, at de bliver gule. Også grønne citroner er modne. Den gule farve kommer, når temperaturen er 10-12 grader eller skabes ved at bruge ætylen, som man gør ved købte citroner.

Hver uge starter en ny morgen på ugen med en frisk buket af havens blomster. Foto: Grøn Kommunikation

Morgenroser På mit morgenbord står i disse dage også en buket af enten stauder, vilde blomster eller roser. Roserne er noget ganske særligt. For nogle er roser en lidelse, for andre en nydelse, lidt ligesom flaget. Især nyder jeg de engelske roser også kaldet David Austins roser. Navnene er synonymer og altså den samme rose, men de to forskellige navne er opstået, fordi David Austin foretrækker at kalde sine roser engelske roser. Han mener nemlig, at rosens have ligger i England. Man behøver med andre ord ikke at have et flag for at være lidt national-stolt. Roser kan også gøre det, eller måske er det i virkeligheden beskedenhed fra Austins side. Den engelske rose afviger fra nutidens moderne, genmanipulerede rose på to grundlæggende måder. Blomstens form og rosens vækstform er anderledes, mere fyldig end øvrige rosers, og engelske roser forener alt det, vi søger efter, når vi taler om roser, nemlig duft og farve. Sådan flytter man på godt og ondt lidt frem og tilbage med generne og ender i et virvar af betegnelser, som man skal være særligt interesseret for at forstå. De fleste vælger derfor at købe en rose, de synes er smuk og helst blomstrer flere gange om året, og hvis den har duft, er det helt gennemført. Det er den kunst, David Austin om nogen mestrer.

Variation i morgenbuketten med blomsterhoveder og friske tomater på fad. Foto: Grøn Kommunikation

Drivhusrosen I mit drivhus har jeg en særlig rose, der selv har flyttet rundt med generne. Det er en mosrose, der er gået i arv i generationer. Sådan er det heldigvis i mange familier, at roser går i arv, og dermed har de deres helt egen specielle historie, som rosens 30 millioner år gamle historie ikke kan slå. Navnet på min mosrose er desværre gået tabt, men måske er det "Communis". Mosrosen er formentlig vandret fra Sydfrankrig, videre til min kones familie i Stubbæk ved Aabenraa, så til selve Aabenraa, og nu står den så i vores drivhus i Mårslet ved Aarhus foruden med en aflægger ved mit sommerhus i Bunken ved Skagen, flere hos familien i København, Ikast og Viby. Dens duft i drivhuset er himmelsk, og den blomstrer hele juni og juli. For nu at gøre det hele lidt forvirrende, er den en mutation, altså ikke en krydsning, men en forandring i cellernes arvemasse. "Mosset" er omdannet kirtelhår, der ved mutation er blevet kraftigt forstørret, og når man rører ved hårene, dufter de af harpiks. Meget specielt. En rose, der trives i drivhuset som slyngrose, men sandelig også udendørs i sol eller halvskygge, og som sagtens kan tåle frost.

I sommerboligen er det altid de vilde blomster, der får lov til at starte dagens morgenbord. Foto: Grøn Kommunikation

De engelske roser findes i et utal af variationer og farver, der er tilpasset moden. Foto: Grøn Kommunikation

Lilla eller blå er på ingen måde naturens værk, når det handler om roser, men leger man med krydsninger kan alt næsten lykkes. Foto: Grøn Kommunikation

En regnfuld sommer eller efterår betyder, at mange roser ikke springer ud på grund af råd. Foto: Grøn Kommunikation

Et insekt søger ly under den svævende roses skørter, og bedre paraply kan man næsten ikke ønske sig. Foto: Grøn Kommunikation

Så galt - eller skal vi måske sige - så fantastisk kan det gå, når man bruger år til forædling af en ny rose. Et arbejde, der fortjener en hel buket. Foto: Grøn Kommunikation

Der er liv og kraft i denne Davis Austin rose, der sender både blomst og duft i vejret. Foto: Grøn Kommunikation