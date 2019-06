Haven: Rododendronbølgen

At det at gå i haven også er arbejde, fandt jeg ud af en dag, hvor jeg have været ude at sejle. Jeg er lystsejler, og skønt det at sejle også er arbejde, så kaldes det lyst.

Havearbejde kaldes det, og hvorfor nu arbejde, når det at gå i haven er en ren lyst, nærmest leg, ja ligefrem godt for sjælen? Leg og arbejde er to modsatrettede begreber. For nogle er arbejde dog leg, og for andre er det vitterligt arbejde.

Vedligeholdelse: Af æstetiske grunde nipper jeg de visne blomsterstande, jeg orker. Lige efter blomstring er de bløde og lette at klemme af med tomlen og pegefingeren. Kommer jeg lidt sent i gang, bruger jeg en saks for at undgå at ødelægge nye skud.Døde grene skæres ned til sundt ved, og det skal ske lige efter en knop. Knopperne er ganske små. Det sker efter blomstring og ellers hele året for døde grenes vedkommende, men dog ikke i frost. Formgivning: Nogle af mine rododendron skal have en mere kompakt tæt form. Her klipper jeg lige over et sæt blade. Jeg ser ned gennem etagerne, så jeg når til det sted, jeg gerne vil have busken til at skal starte igen. Det er lidt, som når man nipper skud af fyrbusken for at få den tæt. Sker tidligt i foråret. Foryngelseskuren er den drastiske beskæring. Her skærer jeg langt tilbage, så hele parykken faktisk ryger. Man kan gå helt ned til 15 cm over jorden. Jeg klipper, hvor der er flest sovende, små knopper. Bedre at der er flere end kun en. Beskæringen af de (oftest) tre hovedgrene sker lidt forskudt, så får planten en mere naturlig form. I sjældne tilfælde kan busken ikke tåle så hård en beskæring, og tør du ikke tage chancen, så klip kun én gren. Kommer den sig over beskæringen, kan du roligt klippe de andre året efter. Sker meget tidligt på foråret.

Hybrider uden frø

Jeg hælder mest til det, der sker i naturen. Jeg har lige været i Irland, og her stod vilde hegn og store skove med rododendron i fuldt flor, og jeg har set det samme herhjemme.

Alligevel gjorde jeg selvfølgelig, som min kaptajn sagde, for det er godt sømandskab altid at give kaptajnen ret. Man undgår uvejr og høj sø, og måske gjorde jeg det også af æstetiske årsager.

Det er arbejde at nippe mange tusinder hoveder af. Jeg har dog ikke tænkt mig at fjerne alle blomster. Jeg har før lavet rododendronstiklinger, og det er ikke den store kunst, men nu vil jeg overbevise kaptajnen om, at det også er spændende at lave egne helt uforudsigelige planter af de frø, der går til grunde, når man nipper hovederne. Ganske vist skriver en af de rododendronspecialister, der går ind for, at man skal nappe hovederne af, et sted på sin blog, at mange af de foretrukne hybrider, vi har i haverne, er sterile.

På andre sider kan man læse, at mange rododendronhybrider slet ikke danner frø. Nu er det, som om argumentet med at tage energi fra planter, der alligevel ikke giver frø, skifter til at tage energien fra mig. Jeg nipper for synets skyld og gemmer så nogle blomsterstande, hvor det ikke kan ses, at der ikke nippes.