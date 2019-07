Haven: Redskabsdysten

Kender du det at have et haveredskab eller en maskine, som du bare ikke vil af med? Måske står maskinen og fylder i dit skur, men har tjent dig i mange år. Derfor skal den ikke ud. Måske skal du lave din egen konkurrence og gøre op med det, du gemmer, og hvorfor du gør det.

Jeg har en eller anden mistanke om, at de, der laver haveskure, har et samarbejde med dem, der laver haveredskaber. Hver gang salget af redskabsrum går ned, kommer der nye haveredskaber på markedet. Mændene elsker dem, og har redskaberne motor, køber de dem, mens kvinderne først og fremmest vælger alt uden motor.

Især de motoriserede fylder i skuret, og det betyder, at man er nødsaget til at udvide skuret eller måske ligefrem også at købe et nyt skur. Kvoten for hvad jeg må bygge af skure er brugt, for selv et brændeskur tæller med. Derfor har jeg kraftigt overvejet at rydde lidt op i det hele og udvælge det bedste, jeg har, og så er der nok noget, jeg må erkende, skal ud.

Når der er store havefestivaler som den nyligt afholdte CPH Garden i Ballerup, skal der altid kåres en awardvinder inden for forskellige haverelaterede kategorier. Det skal hedde award og ikke prisvinder, for engelsk er meget finere. Der er altid tale om nyheder, og oftest er publikum ikke altid enige med juryen om, hvad eller hvem der skal nomineres eller skal vinde prisen inden for de forskellige kategorier. Sådan skal det vist være. Taberne kan altid trøste sig med, at de burde have vundet.

Nu slår jeg en streg i sandet og laver min egen awardnominering inden for kategorien Bedste haveredskab/maskine. Havefolk er besindige, så man skal ikke gå for voldsomt til værks, derfor kun én kategori med tre nominerede. Ingen vrøvl med publikum eller en jury - jeg afgør selv det hele.