Haven: Projekternes tid

Jeg tror, at vi begge med tiden har lært, at hvis man starter argumentation et par år før, en af os vil ændre noget, så går det lettere at få det gennemført. Det er som i politik. Hvis man selv brænder for en idé, skal man blot få politikeren til at tro, at det var ham eller hende, der fik den.

Når en have skal ændres, er der hjemme hos os tale om samarbejdets kunst. Normalt siger man, at det er kvinderne, der står for detaljerne, og mændene for det grove. Hos os tror jeg, at det er nogenlunde ligeligt fordelt, men ændringerne kræver ofte mange diskussioner.

Haven ændrer scene i takt med det, man synes er mest lækkert at dyrke i sin have, i takt med, at træerne begynder at vokse ind i himlen, og i takt med de ændrede behov, man får med alderen.

"Hvordan er din have? Du må da have en mega have?" er der mange, der spørger.

Det er vanskeligere at komme ind i alle kroge med maling, efter det hele er samlet. Mal derfor, inden du begynder arbejdet.Det sekskantede sæde er samlet i to halvdele, selv om min kone syntes, at det var lidt skørt at dele det i to, når jeg nu var i gang. Hun havde ikke lige tænkt på, at det måske ville kræve en kran og en god beskærersaks, hvis bænken i et samlet stykke skulle komme ned over æbletræet (du har ikke læst det her, for jeg har lovet ikke at sige det til nogen). Benene er simple at lave. Det er til hvert ben blot to lægter med to andre korte lægter skruet på tværs. To foroven og to forneden. Det hele samles med skruer, og så står det solidt. I midten, hvor træet står, er lagt en fiberdug og strandsand. Så er der sommerstemning hele året.

Brændeskuret er blevet udvidet med en ny sektion. Egentlig er det meget simpelt. Det er bygget over en eksisterende let pergola, med et tag af kaprifolie, så der er blot lagt endnu tag af plader på en mindre del af pergolaen plus lavet en skillevæg af klemmelister mellem de to sektioner og mellem komposten. Foto: Grøn Kommunikation

Rodehaven

Selv om min gode ven have- og landskabsarkitekt Jørgen Larsen med skjult sarkasme undrer sig over, hvor meget man (jeg) kan proppe ind af forskellige planter i en have, så er vores have ikke en samlerhave med alt muligt, ej heller en have med mange specifikke planter ud over hækken.

Vi går heller ikke rundt og klipper græskanter med neglesaksen, men Jørgen Larsen har i sin grundholdning ret. Det er konen og jeg trods alt rimelig enige om. Man kan let få slæbt alt for meget ind i haven, så det kan være vanskeligt at finde dens sjæl.

Jørgen Larsen driller for eksempel Claus Dalby med, at hans have er noget rod. Det er jeg dog ikke enig med ham i, men jeg forstår godt havearkitektens synspunkt.

Larsens have er en mindre have - enkel og meget stilfuld. Noget, der er ret kendetegnende for landskabsarkitekter. Den lille have har sin uovertrufne charme, og faktisk er det jo også det, vi med lidt større haver forsøger at efterligne. Vi deler haven op med buksbomhække, pergolaer, skagenshegn, kastanjehegn eller kampesten. Det hele bliver mere overskueligt, og man rummer flere haver i samme have.