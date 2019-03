Haven: Plastichaver for alle

Mine kartofler gror allerede godt. Som jeg tidligere har været inde på, ligger de og hygger sig i lammeuld af fineste danske kvalitet. De ligger i en af de sorte spande, som så mange dyrker i, enten fordi de ikke har meget plads, eller fordi de som jeg starter nogle af kartoflerne op i drivhuset.

Jeg har tit overvejet, om det er sundt at dyrke i plastspande, og jeg ved, rigtig mange læsere har tænkt det samme. De fleste planter er nærmest født i plastic.

Haveselskabet anbefaler, at man undgår at dyrke i plast uden at tænke sig om, men søger man dokumentation for, om plast er farligt at dyrke køkkenhaver i, får man lidt vage svar. Plast er i den grad kommet i søgelyset, og industrien må på godt og ondt være syndebukke for, at vi ikke altid tænker os nok om, når vi for eksempel smider affald i havet eller på vejen.

Meget plast er lavet af PVC, og det er almindelig kendt, at plastlegetøj, der indeholder PVC, ikke er egnet til at sutte på, og at det af samme grund er forbudt at bruge i legetøj.

Som jeg kort nævnte i kartoffelartiklen, så findes der både hård og blød PVC. Det hårde bruges til tagrender, rør og tagplader og udgør ikke en sundhedsrisiko, men det gør det bløde plast.

For at gøre PVC blødt anvendes forskellige typer af blødgørere, og cirka 90 procent er ftalater.

Ftalater er opdelt i to grupper, de højmolekylære og de lavmolekylære, og her er det især de lavmolekylære ftalater, man skal passe på. Det er stoffer som betegnes DEHP, BBP, DBP og DIBP.

De lavmolekylære ftalater - altså dem, der bruges til at blødgøre plasten - står for forbud, og det skyldes, at de allerede er klassificeret som skadelige for fertiliteten.

Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside er der dog allerede sket en reduktion af de giftige ftalater, så produktionen nu kun udgør under 10 procent. Fra 2020 ventes der forbud mod de fire mest skadelige ftalater, der anvendes i sportsudstyr, vinylgulve, ledninger, badeforhæng og voksduge. Men bemærk, det er EU og ikke den store verden, hvor meget af vores plast også kommer fra.