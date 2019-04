Haven: Myrerne kommer

Dårlige undskyldninger som for meget arbejde har gjort, at jeg ikke har inviteret en ny familie ind i haven. Det er ikke alene det, at de giver honning, der - for nu at bruge et typisk kongeligt udtryk - har fascineret mig. Men deres liv, herunder deres evner til kommunikation og til at leve og samarbejde i et samfund, optager mig lige så dybt, som når folk tager til Afrika for at se elefanter. Det er bare så ekstremt spændende.

Som danskere er vi jo lidt royale, og det er fornemt at have dronningen boende i sin baghave. Desværre gik der et år sygdom i begge bifamilier, så ingen overlevede.

For nogle år siden havde jeg bier i haven. Jeg har stadig to bistader, og jeg er helt sikker på, at jeg igen skal have bier. Jeg var rigtig glad for dem, og mine naboer også. Aldrig har vi i kvarteret haft så meget god frugt, som da vi havde bier.

Strandsand skrider: Hen på det sene efterår dækker jeg gulvet i drivhuset med strandsand. Det skaber pludselig en helt anden stemning i huset, og så lukker det af for alle de alger, der ellers vil sætte sig på stenene. Om foråret, allerede i marts søger myrerne bolig. De kommer til åbent hus, ser gulvet an, men vælger ikke mit drivhus på grund af sandet. I juni fejer jeg alt sandet sammen og gemmer det til efteråret. Nu har jeg pludselig et flot, rent murstensgulv uden myrer og uden alger. Jeg bruger to til tre sække pr. 10 kvadratmeter.Dug under fliserne: En belægningsdug eller fiberdug under fliserne er noget man er gået fra at gøre, når det handler om indkørsler, fordi fliserne let skrider, og der alligevel kommer ukrudt op mellem fugerne, men i drivhuset fungerer det, og myrerne bliver væk. På terrassen: Stil en lille plasticspand med hul på fliserne over myrerne. Myreboet vil vokse ind i spanden, hvorefter du kan tømme den i din kompostbunke. Gamle husråd og ny opfindelse: Kanel, peber, kaffegrums holder dem væk et stykke tid. Myrevand er en ny dansk opfindelse, der lukker deres gangsystemer. Det er en ler-vandblanding i en ketchupflaske, der spærrer adgangen til dronningen. Hun dør af det, og boet går til grunde. Mange husråd, hvor man anvender gær eller sukker blandet i bagepulver, som slår myrerne ihjel, er ikke lovlige at bruge. Alt, hvad der slår noget ihjel, skal godkendes af miljømyndighederne.

Myrerne elsker varme, og det er også en af grundene til, at de er under opvarmede fliser og stenbelægninger i haven eller i drivhuset.

Måske er der god grund til at overveje, om det er nødvendigt at slå dem ihjel. Sætter man sig ind i deres helt unikke samfund og strategier, tror jeg, mange flere myrer ville overleve.

Myrer er et af de mest diskuterede emner, når solen for alvor byder op til myrekryb.

Kvægholdere

De holder også kvæg, som de malker. Deres kvæg er lus af alle mulige slags og meget gerne skjoldlus.

Vil du ikke have myrer i dit drivhus, må du sætte deres køer på andre græsgange eller komme af med dem på anden vis. Så forsvinder myrernes føde.

Myrer og bladlus lever i symbiose med hinanden. Myrerne beskytter bladlusene og får til gengæld lov at malke overskydende sukker - honningdug - ud af bladlusen.

Bladlus er gode leverandører af sukker. Når myren stryger en bladlus over ryggen med sine antenner, udskiller lusen på denne kommando sin honningdug, som myren drikker. I myrernes iver efter mere sukker har de optimeret bladlusenes betingelser, så der bliver flere af dem. Myrerne beskytter bladlusekolonier mod fjender. En svirrefluelarve, der forsøger at æde lusene, vil straks blive angrebet.

Derfor er myrerne også rovdyr, der kan bruges i biologiske bekæmpelse - også i din have.

De bruger deres kraftige kindbarker og gift (myresyre) fra kirtlerne til at dræbe deres insektbytte. Faktisk flyttes tuer med skovmyrer ind i økologiske æbleplantager og i økologiske juletræsplantager. En myretue fra skoven kan let indeholde flere hundredtusinder myrer, og samlet svarer deres vægt til et stort pattedyr. På grund af deres organiseringsevner kan de hurtigt støvsuge et område for skadelige insekter. De anvender duftstoffer, så de kan sprede budskabet til andre fra boet, hvor de kan finde skadedyrene. Der er eksempler på, at skovarealer under et større insektangreb kan træer have helt afløvede blade på nær et område omkring et myrebo.

De iagttagelser har man så omsat til frugt- og juletræsplantager ved i bogstaveligste forstand at flytte myretuer fra skoven ind i plantagerne. Resultatet blev, at myrerne straks fangede frostmålerlarver, der kan udgøre et stort problem i æbleplantagerne. Udbyttet for æbletræer tæt på myreboet var i danske forsøg dobbelt så stort i forhold til, hvor der ikke var myrebo.

Overraskende er også, at hvor der var myrer, var der også færre æbler med svampesygdomme som monilia, der får æblerne til at rådne.

Også forekomsten af skurv var mindre, hvor der var myrer. Forskere mener, at årsagen til færre svampe er, at myrerne selv producerer antibiotika, som de bruger til at bekæmpe myresygdomme med, og at denne antibiotika på en eller anden vis spredes til æblerne. Det er dog kun en antagelse.

En anden antagelse er, at myrernes produktion af myresyre, der kemisk er nær eddike, måske påføres æblerne, så de ikke får skurv. Erfaringer viser nemlig, at eddike kan afhjælpe skurv på æblerne.