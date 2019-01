Haven: Lynet fra himlen

I villahaver sidder rovfuglen oftest i et større træ og holder øje med det, der foregår på jorden. Her er det især de ikke flyvefærdige unger, der er udsat.

Brug foderautomater og fyld solsikkekerner i en og hampefrø i en anden.Automaten med solsikkefrø kan hænges ret frit, fordi musvitterne og blåmejserne ikke spiser ved automaten, men flyver med frøet i sikkerhed. Spurvefugle vil helst spise ved automaten og foretrækker hirsefrø. Her skal automaten være tæt på en hæk, så fuglene hurtigt kan søge ly for spurvehøgen. Lav dine egen fedtkugle uden plastnet. De grønne net ender ofte i vandløb, især når rotterne snupper dem. Bind en snor i en kogle, pres svinefedt og solsikkekerner ind i fedtet. Bruger du et foderbræt, så gør det ofte rent med varmt vand og sæbe.Gode fuglevenlige buske og træer i haven Buske: Berberis, ene, hyben, havtorn, bærmispel, cotoneaster, laurbærkirsebær. Træer: Benved, taks, tjørn, hassel, hyld, røn, paradisæbler, kristtorn, ildtorn.

Vand er mindst lige så vigtigt for fugle som fast føde, så hvis ikke du vil fodre, kan adgang til vand være en måde at trække fuglene til. Foto: Grøn Kommunikation

Vi holder med de små

Et eller andet sted har vi en slags dobbeltmoral, når det gælder de store rovfugle.

Vi er ellevilde af begejstring, når vi fortæller om de havørne, musvåger og høge, som vi ser i naturen. Vi kører gerne mange kilometer for at se de store rovfugle. Mellem Tversted og Ålbæk i Vendsyssel er ligefrem et ørnereservat, der hvert år besøges af tusinder af fugleentusiaster.

Vi har omkring 400 fuglearter i Danmark, hvoraf halvdelen er standfugle. Alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadehavsfugle er fredede.

Når en spurvehøg flyver ind over græsplænen, nyder vi synet, lige indtil den sætter en klo i en musvit. I det øjeblik dræberstødet går gennem musvitten, skifter vi sympati. Nu er spurvehøgen ikke ven længere.

Vores instinkt får os til at holde med de små, og vi glemmer, at hvis vi fortsat skal se rovfugle i haven eller naturen, skal de også have noget at leve af. Rovfugle kommer ikke til foderbrættet for at spise solsikkekerner, hampefrø eller hirse. De er ikke vegetarer, men vil have kød og fjer, ja, også hud og hår, for mange af rovfuglene spiser også mus.

Hvis man vil passe på de små fugle og have et rigt fugleliv i haven, handler det meget om at gøre haven dyrevenlig. Det er ikke den store kunst. Man skal blot huske at sætte fokus på det, som man vil opnå.