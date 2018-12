Haven Kysset under misteltenen

Baltzar von Platten var manden bag et af Sveriges største bygningsprojekter, Götakanalen. En helt anden historie, men et udsagn der vil noget.

For nogle år siden tog jeg mig sammen og satte mig mere grundigt ind i, hvad der skal til for at få det til at lykkes. Jeg efterlevede den svenske ingeniør og officer Baltzar von Platens valgsprog, der lidt omformuleret på dansk er noget i retningen af: "Man kan, hvad man vil, og kan man ikke, så er det, fordi man ikke vil."

Rigtig mange har en stor drøm om at få en mistelten til at gro i haven. Nogle gange er det en drøm, man bare ikke får gjort noget ved, andre gange forsøger man og får ikke held med eksperimentet.

Bær fra mistelten kan købes over nettet. Sørg for at så dem på en tørvejrsdag, og at de grene, du sår på, ikke er våde. Får du et bær, der ikke klistrer, dur det ikke.Hvis du har forsøgt at så frø flere gange, og det ikke er lykkedes, kan du købe et træ, der har en mistelten på sig. Igen er det blot at søge på nettet, så vil du finde flere planteskoler, der tilbyder et færdigt koncept. Mistelten findes normalt kun med hvide bær, men der findes en sydspansk art, der har røde bær. Den vokser på oliven og kan desværre ikke tåle det klima, vi har i Danmark Selv om misteltenekstrakt også i dag bruges i medicin, indeholder mistelten gift. Du skal derfor passe på, at børn ikke fristes til at spise et bær.

En anden årsag er, at når de er plukket, formindskes spiringstiden hver dag. Efter en uge er de stort set ikke i stand til at spire. Med andre ord: Det handler om at styre sin tålmodighed og vente med at få fat i de eftertragtede bær til efter jul.

Utallige gange har jeg mast et sådant bær mod et frugttræ, men ud over klistrede fingre, er der ikke kommet noget ud af det. Undskyldningen har næsten altid været, at det nok er blevet spist af en fugl, men faktisk er der kun ganske få fugle, der snupper den type klistrede bær.

Når julerosernes blade får sorte eller grålige pletter, er de angrebet af svamp. Klip bladene af, så kommer der nye og friske blade.Har du en havedam, så sørg for, at der kommer ilt til vandet. Få alle rådne plantedele og nedfaldne blade op. Har du fisk i dammen, kan du sætte en akvariepumpe i vandet, der vil kunne holde et isfrit hul. Hold øje med tung sne. Lander det på drivhusets tag, så skrab det af. Pas også på buske og små træer. De kan knække under den ofte våde og tunge sne.

Erfaringerne viser da også, at man får størst held, hvis man bruger yngre træer som ammetræer eller grene. Helst skal de ikke være meget tykkere end en blyant. Det siges også, at man ikke skal så omkring en forgrening, fordi barken her ofte er ret tyk. Det holder ikke helt stik. Den største og flotteste plante, som jeg har, er netop plantet ved en forgrening.

Det første år etablerer den blot en sugekop, så den sidder godt fast. Sugekoppen kan være så lille, at man skal have fat i en lup for at se den.

En mistelten er en snylter. Den har ikke eget rodnet, hvorfra den kan suge næring, men sender små rødder ind under barken på et træ.

Bær med frø kan købes i planteskoler, men har du en nabo eller en bekendt, der har en mistelten med bær i haven, er jeg sikker på, at du kan få nogle stykker, og du skal netop bruge flere og ikke kun et enkelt bær. Mistelten giver nemlig kun bær, hvis man både har en hanplante og en hunplante. Sår du flere bær, er chancerne for at få han- og hunplanter store.

Mistelten bruger de første år til at suge sig godt fast og sende sine rødder ind under barken på æbletræet. Her har den fået godt fodfæste. Foto: Grøn Kommunikation

Kys med glæde

Det er med andre ord bare om at så eller plante flere forskellige steder på et æbletræ. Er dit plantemateriale frisk, så er jeg sikker på, at også du vil få heldet med dig.

Der findes en gammel tradition, der forbinder mistelten med kys. Den går ud på, at man hænger en mistelten op over døren, og hvis man vil giftes inden for et år, er det med at få lokket en kandidat under misteltenen og snuppe et kys.

Traditionen kommer fra England, men hvordan den er opstået er noget uklart.

Generelt er der mange historier omkring mistelten. Planten har ud over dens skønhed på en eller anden vis været noget særligt, og gode historier er altid velkomne. Historien melder ikke noget om, hvad der sker, med dem, der kysser, uden planer om at blive gift eller måske allerede er godt gift. Jeg tror bare, vi som Oluf fra "The Julekalender" skal sige: "Det' bår dejli'."