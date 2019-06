Haven: Køkkenhave mellem stauder og snegle mellem kål

Skadedyrene er i fuld gang med at tage for sig af retterne.

Min kone er (havemæssigt) klart mere til pryd end nytte, men efterhånden har jeg dog igen fået sneget flere og flere grøntsager ind mellem hendes roser og stauder. Jeg har sågar fået lavet højbede af pallerammer med minidrivhus på og endelig efter megen plagen fået lov at rydde et hjørne, hvor der før stod bregner, hosta og andre stauder. Nu er der kål, grønne og røde, lange og buttede. Jeg er en heldig og lykkelig mand.

I dag er køkkenhaverne igen blevet et must i haverne. Min egen have udviklede sig i lighed med tendensen i samfundet efterhånden til en pryd- og hyggehave, hvor det med køkken blev til udekøkken, mens køkkenhaven blev mindre og mindre for til sidst at ende med krydderurter i krukker. Dog også med agurker og tomater i et gammelt drivhus.

Alt forandrer sig - også haver, og op gennem 1980'erne blev de fleste køkkenhaver mere eller mindre nedlagt. Græsplæner og senere trampoliner blev nu det dominerende for især børnefamilier. Det kunne ikke betale sig at dyrke grøntsager. Markedet blev oversvømmet med billige grøntsager fra blandt andre lande som Polen.

En af beboerne i kvarteret sagde en dag meget venligt til mig, at vi da vist skulle have boet meget længere ude på landet, men han og især hans børn syntes, det var ganske hyggeligt. Og 12 km til Aarhus synes jeg nu er langt ude på landet.

Vi tillod dog også den luksus at have en hest, en fjordhest, der af og til gik og græssede i forhaven, men ellers stod den hos en landmand.

Røde grøntsager angribes også af skadedyr, men langt mindre end de grønne. Man ved ikke præcis hvorfor, men antager, at det er stoffer som lycopen og flavonoider, der gør, at insekter og snegle ikke sætter dem øverst på menulisten. De to stoffer har også betydning for kosten og menes at være sundere i forhold til kræftforebyggelse.Har du ikke plads til en køkkenhave, kan køkkenurter som alt andet dyrkes i krukker. Det kræver dog blot hyppigere vanding. En lang række grøntsager er meget dekorative mellem stauderne og sælges netop i et færdigt koncept som større udplantningsplanter for deres dekorative egenskaber. Det er for eksempel bladbeder, palmekål, glaskål, grøntkål både røde og grønne, hestebønne, lilla buskbønner. Dræbersneglen har været kendt i 25 år i Danmark, og selv om der er gjort en stor indsats for at udrydde den, har man erkendt, at det er en umulig opgave. Det skyldes blandt andet hensynet til andre snegle, der har stor betydning for mange dyr og for jordens struktur. På Miljøministeriet hjemmesiden kan du læse om sneglene og få en lang række tips til, hvordan du kan være med til at reducere deres antal og beskytte udsatte dele af din egen have. Nematoder har ifølge Miljøstyrelsen en virkning på små individer, men på individer, der vejer over 1 gram, har de ingen effekt overhovedet.

Nu gik det lige så godt

Da vi sidst havde stor køkkenhave, kendte vi ikke begrebet dræbersnegle. Derimod var kålorm meget velkendte. Jeg har derfor måttet vænne mig til, at både kålorm og nu også snegle utrolig gerne vil have kål på mine kål. Kålormene, synes jeg, er rimelig lette at bekæmpe. Langt være er det med dræbersneglene, og dem har vi efter et par års pause virkelig mange af i år. De er ganske små, men de æder.

Jeg ved, at man kan bruge nematoder mod de små snegle, men det gør jeg ikke. Jeg er ikke fordømmende over for dem, der vælger det, men jeg er forarget over, at det er lykkedes en producent at narre Haveselskabet, der ellers går ind for giftfrie haver, herunder en større gruppe haveejere i Hinnerup ved Aarhus, til meget systematisk at bruge nematoder og ifølge et tv-indslag at oplyse, at det er ufarligt for andre dyr og mennesker.

Man må bruge, hvad man vil, men folk skal have lov til at træffe deres eget valg ud fra sande oplysninger. Nematoder angriber ikke kun dræbersneglen, men også andre nøgensnegle, og jeg er enig med foreningen Praktisk Økologi i, at hvis man tror, nematoder ikke har nogen betydning for faunaen, så er det, fordi man ikke ved noget om økosystemer.

Dermed har jeg ikke sagt, at jeg ikke forstår de mange, der er plaget af sneglene i en grad, så de må opgive havelivet. Jeg kender en pensionist, der har et landbrug ved Vejle, og som har måttet lave køkkenhave på sit gamle høloft. Sådan et har vi jo ikke alle.

Ja, nu var det lige så hyggeligt, så lad os komme tilbage til det mere positive.