Haven: Kaffegrums er ikke kun til spåkoner

Kaffegrums indeholder som mange andre plantedele kvælstof, fosfor, mineraler og kalium. Faktisk er indholdet af kvælstof højere end i hønsegødning.

Ifølge det amerikanske plantelaboratorium Sunset indeholder økologisk kaffegrums 2,28 procent kvælstof mod hønsegødnings 1,5 procent. Fosforindholdet er 0,06 procent og kalium 0,6 procent. PH-værdien er en anelse i den sure ende, 6,2.

Den gødning og de mineraler, der er i planterester, som kaffe jo er, skal først frigives, for at de levende planter kan optage dem. Jordens mange mikroorganismer skal med andre ord lige have sendt kaffen gennem deres biologiske kaffefilter, og det er mere langvarigt end at hælde kogende vand på kaffen. Hurtigst går det at frigive det kalium, magnesium og kobber, der i grumsen. Efter ret kort tid er det tilgængeligt for planterne.

For at opnå en passende balance mellem det, der hurtigt frigives, og det, der er langsommere om at blive frigjort, skal man højst sprede 50 gram grums pr. kubikmeter jord. Det vil altså sige sprede i et tyndt lag. Vær også opmærksom på, at indholdet af kalk, jern, mangan og zink er meget lavt.