Haven: Drømme og realiteter

Jeg kontaktede den danske opfinder, og sammen fik vi udviklet den til også at kunne bruges i et drivhus. Et drivhus kan ganske vist hurtigt blive meget varmt om sommeren, men ovnen er også mest tænkt til de kølige regnfulde aftener, som vi har her i september, men til tider kan have midt på sommeren og ikke mindst i efteråret og vinteren. Tanken er ikke, at den skal give varme til overvintrende planter. Det ville betyde, man skulle op om natten og fyre, nej, den er til ren råhygge, og det er den - ren hygge.

En teltovn er en lukket blikovn med en blikskorsten i sektioner, der kan sættes sammen og skilles ad uden at fylde for meget under transport, og som varmes op med brænde. Vi deltog jo heldigvis ikke i en "Alene i vildmarken"-konkurrence, selv om vi faktisk var på de kanter, hvor denne tv-serie bliver optaget. Nej, vi havde både pølser, øl og andet meget nødvendigt luksus med.

Derfor er man lidt heldig med en have eller blot en altan med planter i baljer og krukker, for så er der altid noget, man kan bruge. Sidst jeg havde fødselsdag, ønskede jeg en pose jord af min datter. Det, synes hun nu, var lige lovlig kedeligt, og i stedet blev det til jord med en hjertevalnød.

Hasselnødder foretrækker jeg klart at spise friske, men er der for mange, skal de tørres ved en god varme. Dog ikke meget over 35 grader, men gerne højere end almindelig stuevarme, hvis det er muligt. Lad dem blive i skallen, og læg dem ud på avispapir eller en rist, så er risikoen for, at de tørrer helt ind, mindre. Knæk en nød med mellemrum, og se om de er, som de skal være. Når de er tørre, skal de opbevares ved omkring 15 grader. Opbevares de for varmt, skrumper de let, og for koldt kan give råd. Valnødder smager ikke særlig godt, når de er friske. De skal tørres først. Tag dem op, når de dratter ned, så de ikke suger for megen fugt til sig. Gør dem rene med varmt vand og en skuresvamp. Nogle dypper dem i Atamon efter rengøringen. De kan nu tørre i solskin eller inde. Efter en god uge kan de kommes i netsække og hænges op et lunt sted endnu et par uger. Skub lidt til dem, så de flytter sig i posen og bliver tørre hele vejen rundt. Efter tørringen opbevares de bedst tørt og køligt. Du kan også åbne skallen og fylde indholdet i papirsposer eller glas. Et alternativ er at tørre valnødderne i en ovn ved 100 grader i 16 minutter. Vend dem efter 8 minutter.

Opbevaring

Nu går vi hastigt mod efteråret, hvor næsten hele høsten skal i hus. Her har min drøm altid været at have en jordkælder. I gamle dage var de ikke ualmindelige. De blev bygget af beton, men i dag kan man få dem som en tønde i glasfiber, der skal graves et stykke ned i jorden. De har hylder til afgrøderne eller til vinflaskerne og er isoleret med rockwool, der er lagt jord på. Vægten er omkring 350 kg, så man skal have en maskine til at grave et hul og til at løfte den ned, men det kan gøres med små maskiner.

Jeg er lidt vild med den, men prisen ligger tæt på 40.000 kroner, og selv om det måske ikke er mange penge for en kælder, er det dog en slat penge. Hvis jeg en dag skulle kede mig, ved jeg, den kan laves med mursten og cement for omkring 30.000 kroner.

Min løsning til planter, der ikke tåler frost, er først og fremmest et plantehotel. Her står mine agapanthus og fylder temmelig meget sammen med citrus og pelargonier.

I princippet er det et isoleret skur med et par termovinduer. Kommer der frost, er der en elovn, der tænder, når temperaturen er under fem grader. Det sker aldrig.