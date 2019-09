Haven: Drivhusets glæder

Jeg er fan af vejrudsigter, selv om de fleste udsigter næsten er lige meget, når man har et drivhus, der samler varme.

Min lyst til vejrudsigter, ofte flere gange om dagen, har måske noget at gøre med, at jeg sejler, ror kajak og har have. I alle de nævnte tilfælde er det jo godt at kende vejrudsigten.

Jeg ser dem på TV2 og DR1. Temperaturmæssigt foretrækker jeg TV2, hvor vejrudsigterne generelt er de mest positive.

Vejrudsigter, især på DR1, er ofte med små hyggelige indslag, men også enkelte uhyggelige historier om vejr og have.

Det hænder nu og da, at jeg må sidde med et smørret grin. Når for eksempel Mikael Jarnvig for nylig og dybt alvorligt sagde, at det er lykkedes en privat tomatavler ved Odder at dyrke tomater udendørs, så er det, man mere tænker på april end august, men der er ikke tale om aprilsnar. Herefter ser man i indslaget et stort drivhus med mange forskellige tomatsorter efterfulgt af et par enkelte cherrytomater, der vokser udendørs.

Man bør da have et minimum af baggrundsviden, inden man lukker den slags "nyheder" ud i æteren. At dyrke tomater udendørs har man gjort i mere end 60 år, og både store og små af slagsen kan dyrkes ude.

Det er mindst 40 år siden, jeg selv dyrkede tomater ude. Dengang havde jeg nemlig ikke drivhus. Efter nogle år fik jeg drivhus, og tomaterne kom herefter ind. Det gav mere plads i køkkenhaven. Trods alt får man også flere tomater ud af drivhustomater, ofte en bedre smag (hvis man dyrker dem i jordbede og ikke kapillærkasser), og ofte kan man vælge mellem flere sorter, der bedst er egnet til at dyrke under glas. Frilandstomater har sine begrænsninger, selv om flere og flere sorter dukker op.

I de senere år er mine tomater, i takt med at køkkenhaven blev mindre, røget ud igen. Det skyldes især, at de på friland med hensyn til vand og gødning helt og holdent passer sig selv, men også at jeg i de seneste år nu gerne vil have plads til noget andet i drivhuset.

I øvrigt har flere held med at dyrke tomater i drivhuset uden andet end at give dem en god grundvanding, når de plantes, og dække med aviser for at holde fordampningen. Så stikker tomaten dybe rødder, der selv henter vand og næring op. Tomater smager klart bedst, hvis de ikke hele tiden har adgang til fri vand.