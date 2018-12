Haven: Blomsten med de mange navne

Med mindre det ligefrem står på den plante man køber, skal man være en ret stor kender for at vurdere, om julerosen nu også er en julerose, eller den er en påskeklokke. Hybrider som denne gør det ikke nemmere. Er dine juleroser i blomst i december kan du dog godt gå ud fra, at det er en julerose og ikke en påskeklokke. Foto: Grøn Kommunikation

Jeg har en fætter oppe mod nord. Jeg vil ikke sige, at han er den store havenørd, men han sætter alligevel pris på planter og har en god æstetisk sans. I visse egne i det forblæste og sandede Vendsyssel er man glad for, at der overhovedet kommer noget smukt op af jorden. Når det sker, lægger min fætter det på sin facebookside, og sker der sensationer, som for eksempel det, at en plante måske blomstrer i utide, får blomsten en fremtrædende plads. Sådan skal det være. Men der er jo en risiko. Hvis man tager fejl af navnet på en plante, som det skete med min fætter, der var imponeret over at se en julerose med blomster i påskedagene, slår folk så hårdt på klokken, at det virkelig ringer for ørerne. I værste fald er konsekvensen, at man undlader at dele sin haveglæde, eller at der bliver færre af de glade budskaber. Hvem vil have susen for ørerne på en egn, hvor det i forvejen blæser?

TIPS Pluk nogle blomsterhoveder af juleroserne og lad dem svømme rundt i en lille skål.Juleroser kan deles. Skær eller knæk et stykke rod af rodklumpens yderkant. Pot delene i en blanding af en del sand, en del kompost og en del havejord. Tilsæt eventuelt en lille smule kalk.



Du kan lave dine helt egne sorter ved at frøformere. Prøv at krydse pollen fra forskellige planter med hjælp fra en lille blød pensel. Høst frøene, mens de er grønne, og lige inden kapslerne åbner sig, og frøene falder ud. Så dem med det samme og dæk med en halv centimeter jord.



Juleroser trives bedst i halvskygge. Jorden må ikke soppe i vand, men planten skal heller ikke mangle vand. Man kan gøde, som når man gøder stauder, det vil sige blot en lille håndfuld et par gange om året.



Julerosen har mange navne, men er ikke i rosenfamilien. Den er i ranunkelfamilien, og blandt de mange navne er også nyserod. Den mørke rod blev i sin tid tørret og pulveriseret og brugt som nysepulver. Et godt nys skulle efter datidens opfattelse være rensende og helbredende.

Foto: Picasa Især julerosen Helleborus nigra får syge blade. Kuren er enkelt. Klip de syge blade af, så kommer der nye. Foto: Grøn Kommunikation

Klogere på hinanden Jeg følger med på forskellige facebooksider om planter. En af disse er en side med rigtig mange aktører. Her kan man lægge billeder ud af alt det, som man nu laver i haven, men især er der på siden mange, mindre end andre kyndige havefolk, der spørger om et eller andet. Indimellem tænker man: Hvor banalt. Men intet er jo banalt for en spørger, der ikke kender svaret. Jeg plejer selv at sige, at det er mine læsere, der gør mig klog på det område, jeg nu beskæftiger mig med. Spørgsmål gør både spørgeren og den, der giver svar, klogere. Klog på viden, klog på nuancer, klog på menneskelig kontakt frem for en søgemaskine, der ikke nødvendigvis er klog og klog af erfaringer. Jeg hader af samme grund de lette svar, man ofte ser fra folk, der ikke gider svare, og som skriver: "Google er din ven." Google kan bruges til meget, men ven bliver Google aldrig. Det var et år ved påsketid, hvor min fætter lagde det, som han mente, var en julerose, op på Facebook. Nu falder påsken jo meget forskelligt, så teoretisk kunne det sagtens være en julerose, der blomstrede i påsken, og faktisk er der rigtigt mange påskeklokker, der er blevet kaldt juleroser. Så mange, at nogle tilmed har den opfattelse, at det er samme plante, men blot med forskellige navne.

HAVEN LIGE NU Pas på med salt på fortov. Hunde og andre dyr er ikke glade for salt, og planter ved fortov kan få saltskader. Brug hellere grus.Tag grene ind til blomstring. Brug for eksempel forsythia, kirsebærkornel og japansk kirsebær. Sættes i en spand vand ved 10-15 grader. Snart vil de springe i blomst, og du kan nyde blomstringen i dit alrum eller din stue.



Driv de første forårsløg nu. Grav en klump af spirende løg op og sæt den i drivhuset. Efter blomstring kan de igen sættes i haven.

Plukker du en blomst med stængel er holdbarheden ikke lang. Længere holder blomsterne, når de kommer i en skål med vand. Foto: Grøn Kommunikation

Hvid som sne Julerosens latinske navn er Helleborus nigre. Nigre betyder som bekendt sort, men julerosens blomst er hvid. Til gengæld er roden sort og deraf navnet. Juleroser er altid hvide og blomstrer normalt fra december og ind i april. I løbet af blomstringstiden går de over i en let rosa farve for at slutte blomstringen i lysegrøn. Hård frost er ingen hindring for blomstringen. Salmen "En rose så jeg skyde op af den frosne jord" handler netop om julerosen. Juleroser trives godt i en kalkrig jord og må gerne stå i halvskygge. Dens naturlige voksested er de sydeuropæiske bjergområder. Kan man få juleroser til at gro i en sandet jord, så er man bare dygtig. Sidst på efteråret er det en god idé at klippe de gamle blade ned og dække med gran. Alternativt kan man klippe dem ned i foråret. Der kommer ret hurtigt nye, friske grønne blade. Bliver bladende siddende, kan de få svamp, der viser sig som sorte sodlignende pletter på bladene. Den sikreste måde at kurere angrebne blade på er ganske enkelt at klippe dem helt ned.

Helleborus trives bedst i en lidt kalket jord, så mangler jorden lidt kalk, kan det tilsættes, hvor der er juleroser. Foto: Grøn Kommunikation

Højere fætter Påskeklokker, Helleborus orientalis, er i blomst fra marts til maj. Påskeklokkerne stammer fra Kaukasus. De findes i et væld af farver, også i hvid, og det gør det jo ikke just lettere at vurdere, om det nu er en julerose eller en påskeklokke. Man skal helt ned på knæ for at finde umiddelbar forskel. Julerosen er meget tæt på jorden med stængler, der højst er 30 centimeter høje. Påskeklokkernes stængler bliver let 50 centimeter. Julerosen har kun en blomst på hver stilk, der oftest rækker op mod lyset. Påskeklokkerne har ofte flere blomster på stilken og vender blomsten mere nedad. Den trives godt i en lerholdig jord og tåler at stå i både skygge og fuld sol. Men løvet er smukkest, når den står i skygge.

Juleroser og påskeklokker passer fint i samspil med roserne. Der er lys og luft, inden roserne folder sig ud. Foto: Grøn Kommunikation

Ude og inde Juleroser og påskeklokker trives fint i sammenplantninger og solo i krukker. Det er straks vanskeligere at bruge blomsterne i buketter. Stænglerne kan ikke rigtigt trække vand, når de er skåret eller klippet over. Vil man alligevel bruge dem i en buket, skal de støttes med en elefanttråd. Mere får man ud af dem ved at nippe hovederne af og lade dem svømme i en lille skål. Får du en julerose i en sammenplantning, kan du roligt plante den ud i haven, når du har nydt godt af den inde. Det er dog en god idé at gøre det, når vejret er mildt, og kommer der frost, kan det være en god idé at dække jorden ved en nyplantet plante med blade. Det er frost i rødderne, der generelt gør det af med mange planter, og af samme grund skal man ikke lade en potte med jord og planter bundfryse.

Der skal ikke så meget til for at skabe en hvid jul. Blot man har fire lys, og hvide juleroser. Foto: Grøn Kommunikation

En nem dekoration med lidt julestemning er Helleborus mellem kogler. Foto: Grøn Kommunikation

Foto: Picasa Får du foræret en julerose i en urtepotte, så plant den ud i det tidlige forår. Foto: Grøn Kommunikation

Man kan lave mange smukke dekorationer med Helleborus blomster. Her lyses blomsterhovederne op med en lyskilde under et bord, lavet af et 5 dyb glaskar. Foto: Grøn Kommunikation

Stilke i en ægformet vase holder et par dage. Foto: Grøn Kommunikation