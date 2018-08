Hans Jørgens app hjælper nu tusindvis af blinde over hele verden

Over halvanden million brugere, en aftale med Microsoft og et møde med Stevie Wonder. En app til blinde åbner døre både i Danmark og resten af verden.

Helt præcist er der i skrivende stund 1,554,661, der har oprettet sig som frivillige hjælpere på app'en, mens 90,373 ifølge Be My Eyes' hjemmeside er oprettet som blinde eller svagtseende brugere.

- Det kan jeg vist roligt svare nej til. Jeg havde muligvis i mine vildeste drømme håbet på, at det var noget, der kunne bruges i hele verden. Men at der var halvanden million mennesker, som ikke bare har liket noget på Facebook, men aktivt er gået ind og har gjort noget - altså downloadet app'en, signet op, og så videre, det synes jeg er ret overvældende.

Med et enkelt video-opkald kan blinde og svagtseende i 150 lande på 182 forskellige sprog få hjælp af frivillige til for eksempel at se om mælken er blevet for gammel, om vaskemaskinen nu også står på uldprogram eller hvornår knappen står til 200 grader på ovnen.

Den prisvindende app Be My Eyes, der giver 90.000 blinde og svagtseende hjælpende øjne at se med, bruges nu af flere end halvanden millioner mennesker over hele verden. Det skriver DR Sjælland.

- Jeg er så heldig, at jeg tit bliver inviteret ud og holde taler på forskellige konferencer. Jeg har rejst og fløjet alt for meget de sidste par år. Det har været supersjovt og jeg har mødt nogle fantastiske mennesker.

- Jeg er godt gammeldags pavestolt af det. Personligt har det givet mig et helt andet liv, fordi det meste af min dag går med at besvare e-mails, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kan gå ind på serveren og se, at der er to mennesker i Japan, der hjælper hinanden. Det må jeg sige, jeg får lidt optur over, når jeg ser det.

- Det giver det nogle kommunikative udfordringer, når man har folk på så mange forskellige sprog, men der er også folk, som vi slet ikke kan tale med og som jeg slet ikke ved, hvordan de har hørt om Be My Eyes, siger han til DR Sjælland og forklarer:

- Stevie Wonder har jeg faktisk mødt to gange. Det er sådan noget, jeg formodentligt ellers ikke ville have gjort, med mindre han var kommet og skulle have flettet en stol her, og det er nok ikke så sandsynligt, siger Hans Jørgen Wiberg smilende og fortæller, at han ikke får flettet helt så meget mere, som han gerne ville:

- På en eller anden måde fik jeg møvet mig ind på hans assistent, og han fik så min 20 sekunders tale om Be My Eyes. Det syntes han lød spændende, og så kaldte han simpelthen på Stevie, og pludselig stod jeg der og snakkede med Stevie Wonder. Han syntes også, at det lød supercool, siger Hans Jørgen Wiberg til DR Sjælland.

Luft i hverdagen

Hans Jørgen Wiberg er stolt af at kunne hjælpe over 90.000 blinde og svagtseende rundt omkring i verden. Men med flere hundrede millioner flere blinde og svagtseende føler han, at han kun lige er begyndt.

Be My Eyes får for tiden rigtig mange nye brugere i Indien og Afrika, hvor udviklingen har sprunget fastnet-telefonen over, og folk er gået direkte til at have mobiltelefoner.

- Det er ret fantastisk, det er det simpelthen, siger Hans Jørgen Wiberg, der gennemgår omkring 1.000 mails om måneden fra brugere i hele verden.

- Det er ikke sådan, at Be My Eyes redder liv, men den gør en hel del menneskers liv nemmere, og det er lige præcis det, vi drømmer om, at man som blind får lidt mere luft i sin hverdag, at man tør gøre nogle ting, som man ellers ikke ville gøre.

Det kan ske uden, at den blinde føler, at de beder om hjælp, mener Hans Jørgen Wiberg.

- Du kunne bare ringe til din nabo og bruge Skype eller Facetime og gøre præcis det samme, men der vil du hele tiden synes, at du spørger. Det gode ved Be My Eyes er, at man spørger ligesom ikke, fordi folk har stillet sig til rådighed. Så de blinde sidder tilbage med en følelse af, at de har gjort det selv.