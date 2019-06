Han købte en 4250 kvm stor grund og et faldefærdigt hus: 79-årige John har en af Danmarks smukkeste haver

John Andersen oplever, at brudepar ofte kommer og bliver fotograferet i hans have. Især på broen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

John Andersen skulle have noget at give sig til, når han gik på pension, og derfor købte han et faldefærdigt hus med en 4250 kvadratmeter stor grund i Haldrup ved Horsens. I dag er han 79 år og bruger syv-otte timer om dagen i sin have, der flere gange er blevet kåret til Danmarks smukkeste.

Vandets beroligende kluklyde blander sig med fuglefløjt og vindens sagte susen i træerne. En gang imellem lyder et vrinsk fra en hest, men der er ingen trafikstøj og inden summende stemmer i det fjerne. Der er helt, helt stille. Det gulorange hus ligger med udsigt over haven, der skråner nedad i niveau. Lavest ligger en 300 kvadratmeter stor sø fyldt med åkander på nippet til at springe ud. Haven er inddelt i små rum, og stier af granitskærver leder én rundt i den snørklede, japansk-inspirerede have. For hver meter åbenbarer sig noget nyt. En krukke, en kreativt klippet busk, en pavillon bygget i japansk stil med en antik, indisk bænk til at tage et hvil på. I søen længst oppe ved huset napper enorme, japanske koikarper efter luftbobler i vandoverfladen. John Andersens have i Haldrup ved Horsens er to gange blevet kåret til Danmarks smukkeste have af boligmagasinet Bo Bedre. Første gang var i 2006 og anden gang i 2016. Haven er 4250 kvadratmeter stor svarende til syv parcelhusgrunde, og 79-årige John Andersen bruger i gennemsnit syv-otte timer om dagen syv-otte måneder om året på haven. Og om morgenen, mellem klokken syv og ni, mens der stadig er dugvådt udenfor, maler han farvestrålende malerier i sit atelier

Blå bog John Andersen er 79 år og bor i Haldrup ved Horsens.Han er pensionist efter 35 år i reklamebranchen.



Nu går det meste af hans tid med den 4250 kvadratmeter store, japanskorienterede have, der de seneste cirka 20 år har været åben for offentligheden.



Både i 2006 og 2016 blev den kåret til Danmarks smukkeste have af boligmagasinet Bo Bedre.



John Andersen er gift med Ina Bekke, der er psykolog.



Til sammen har de seks børn og 13 børnebørn.

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen fylder 80 år i juli, men klarer stadig hele haven selv. Han bruger i gennemsnit syv-otte timer om dagen syv-otte måneder om året på sin have. Foto: Birgitte Carol Heiberg

- Hvad skulle jeg lave? John Andersen har tidligere arbejdet i reklamebranchen i 35 år, men da han begyndte at nærme sig pensionsalderen, skulle han finde på noget andet at bruge sin tid på. - Jeg har det altså bedst, hvis jeg har noget at lave hele tiden, siger han. På det tidspunkt boede han og hans daværende kone i et lækkert, forholdsvis nybygget hus ned til fjorden i Horsens. - Der havde vi en have på 1500 kvadratmeter. Den var rigtig flot, og jeg begyndte også at holde åben have. Men en for lille have og et hus, der ikke kræver noget vedligeholdelse, hvad i alverden skulle jeg så lave, når jeg gik på pension? spørger John Andersen. Parret fik hurtigt solgt huset og købte grunden i Haldrup. Den kostede nærmest ingenting, men var, med John Andersens egne ord, heller ikke mere værd. Huset var stort set ubeboeligt, og derfor gik de hurtigt i gang med at renovere, så det i dag kun er ydermurene, der er de oprindelige.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Rammen hørte oprindeligt til et spejl, men John Andersen fik det lavet om til et skilt, der byder gæster velkommen i hans have. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Fuldt af rotter Udhuset, der i dag fungerer som atelier og John Andersens nuværende kones psykologpraksis, var oprindeligt en svinestald. - Familie og venner sagde allesammen: Nu rabler det for ham. Han flytter fra noget, der er lækkert det rigtige sted i byen ud til noget, der kunne vælte til hvilken side, det skulle være". Det var op ad bakke, men det var den udfordring, jeg gerne ville have. Jeg er rimelig visuel, så jeg kunne se, hvordan det ville blive, forklarer han. John Andersen overtog huset i 1994, og allerede året efter gik han i gang med haven. Også det var et enormt projekt, så han inddelte den i tre dele, så arbejdet kunne klares i etaper. - Der var intet, der mindede om have overhovedet. Der var måske 50-100 kvadratmeter, hvor man havde forsøgt at lave noget, der mindede om en græsplæne. Resten var væltede træer og rustne landbrugsredskaber, der stak op af jorden. Og så var der tre huse, der var faldet sammen. Man har nok haft kyllinger og får i dem, men taget var brast ned, og der var halmballer inde i husene. Så prøv at forestille dig, at man har haft dem liggende i jeg ved ikke hvor mange år. Der var en million rotter, siger John Andersen.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Bænken er en indisk antikvitet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Inspireret af Østen Det tog cirka tre år at anlægge haven, men dengang så den slet ikke ud, som den ser ud i dag. Den har nemlig udviklet sig meget gennem årene. Det gør den stadig, for John Andersen har svært ved at køre forbi en planteskole uden lige at skulle ind og kigge. Haven bliver kaldt japansk orienteret, men det er ikke en ægte japansk have, og det er heller ikke ambitionen. Den bærer dog præg af, at John Andersen har rejst meget i Østen og har ladet sig inspirere af den østlige havestil. Han har dog aldrig været i Japan. - Hvis man skal til Japan i den bedste sæson, er det, imens vi har åbent her. Men vi har et hus i Thailand, som vi er nede i tre måneder hvert år, siger han. John Andersen bruger kun naturlige materialer i sin have, og hans interesse for sten fornægter sig ikke. Foruden alle granitskærverne indeholder haven 900 ton sten, der er ført dertil. Mange af dem stammer fra lokalområdet. - Landmændene her i området fandt ud af, at der var en åndssvag bybo, der var flyttet til Haldrup og samlede på sten, så de kom med alle de sten, de havde liggende ude på marken. De ville gerne af med dem, og jeg ville gerne have dem. En del af stenene har han selv bakset på plads, mens han har fået hjælp af en rendegraver til at placere de største. For cirka 20 år siden begyndte John Andersen at holde åben have, og i dag er den åben hver dag fra maj til midten af september. - Det var ikke ambitionen fra begyndelsen, at det skulle være en have i topklasse. I begyndelsen lavede jeg den bare, som jeg gerne ville have den. Min kone sagde, at det, jeg lavede, var lige så flot som de andre haver, vi havde været ude og kigge på, så vi tog rundt og kiggede lidt mere og startede lige så stille op, siger John Andersen.

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen fik en lokal keramiker til at lave krukker med det japanske tegn for kærlighed. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Laver det hele selv Græsplænerne står snorlige uden den mindste smule ukrudt. Faktisk lover John Andersen en findeløn, hvis journalisten og fotografen kan finde ukrudt i hans plæne. Det kan vi ikke. Han bliver ofte spurgt, hvordan han kan holde ukrudtet væk, og han deler gerne sin hemmelighed: - Man skal gøde dobbelt så ofte og dobbelt så meget, som der står på anvisningen. Det har så den konsekvens, at det vokser ad helvede til, så græsset bliver klippet med en håndskubber hver anden dag. Det bliver til 75-80 gange i løbet af en sæson, så når vi kommer hen på den anden side af sommerferien, gider jeg ikke mere, siger han. Plænernes snoede kanter bliver trimmet to gange om ugen, så der er ikke noget at sige til, at John Andersen har brug for en pause hen på efteråret. Til den tid er der heller ikke meget at lave i haven, og karperne i den lille sø går i dvale, når vandtemperaturen når under 10-12 grader, så ikke engang dem skal han tænke på at fodre. Han skal bare sørge for, at der er et frostfrit område, så gasserne, der opstår på bunden af søen, kan stige til vejrs. Men det sørger en pumpe for. John Andersen fylder 80 år senere på sommeren, og selv om han godt kan mærke, at kroppen er en anden end for 10 år siden, passer han stadig hele haven selv. Ikke engang hans kone deltager ret meget, udover at komme med nye ideer. Han har endnu ikke fundet nogen, han har tiltro nok til, til at overlade en del af ansvaret for haven til dem. Så han bliver ved, så længe han orker. Det er ikke til at se, at fødselsåret hedder 1939, for John Andersen bevæger sig adræt rundt i den mere end fire hektar store have. - Det må være, fordi jeg slår græs hver anden dag, siger han med et skævt smil.

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen har selv malet dekorationskuglerne grønne. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Havestuen har en dejlig udsigt over det meste af haven. Her bruger John Andersen og hans hustru Ina Bekke meget af deres tid. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen har selv bygget pavillonen, og stolene stammer fra Indien. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Mange af stenene stammer fra landmænd i nærheden, for da John Andersen flyttede til Haldrup fra Horsens i midten af 90'erne, rygtedes det hurtigt, at "ham byboen" samlede på sten. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Haven er åben for offentligheden alle dage frem til midten af september. Betalingen sker ved høflig selvbetjening. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Haven har forandret sig meget, siden John Andersen begyndte at holde åben have for cirka 20 år siden. Den er inspireret af Japan, men det er ikke en japansk have, for der vil man ikke finde græs, siger han. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Det er ikke nemt at se, men træet, John Andersen står ved, er faktisk en bøg. Den er af typen Mercedes. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Rhododendron i fuldt flor. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Buddhafiguren passer på haven. Det er en afskedsgave fra John Andersens tidligere ansatte. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Bænken, der er lavet af et stort stykke træ, stammer fra Bali, hvor de er meget udbredte. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Huset var stort set ubeboeligt, da John Andersen og hans daværende kone købte det i midten af 90'erne. I dag er det sat i stand fra inderst til yderst. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Hejrene er ikke ægte, men søen har tidligere haft besøg af en levende hejre, der tog de fleste af guldfiskene. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg En smukt blomstrende klematis. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen er selvlært havemand. Han har med egne ord lavet masser af fejl gennem tiden, men så er det nemt nok at fælde miseren og plante en ny. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen trimmer græsplænenes kanter to gange om ugen, og græsset bliver slået hver anden dag. Det sker ved håndkraft. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Vandet går igen flere steder i John Andersens have. Han har installeret en pumpe, så det er det samme vand, der cirkulerer. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg En lille krukketrold titter op mellem planterne. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Hver dag sidst på eftermiddagen sætter John Andersen sig ned på den bageste terrasse og nyder et glas vin. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Karperne er tamme og kan håndfodres af John Andersen. De bider ikke, for de har ingen tænder. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersen har indrettet haven som han selv godt kan lide den. Derfor er det ikke en ægte japansk have, for den lever ikke op til de stramme foreskrifter. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Hvis karperne ser ud på den helt rigtige måde, kan de være flere hundrede tusinde kroner værd. Så dyre er John Andersens fisk dog langt fra, for det er for risikabelt at have så dyre fisk svømmende rundt i en åben have. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg Åkanderne er på nippet til at springe ud. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Foto: Birgitte Carol Heiberg John Andersens have er to gange blvet kåret til Danmarks smukkeste af boligmagasinet Bo Bedre. Foto: Birgitte Carol Heiberg

