Guide: Sådan taler du dig til bedre sex

"På en skala fra 1 til 10, hvor godt er dit sexliv lige nu? Ærligt?"

Hvis man spørger anonymt, vil mange mænd erklære, at de får for lidt sex, mens mange kvinder vil klage over kvaliteten af den sex, de får.

De fleste voksne mennesker kan sagtens svare på spørgsmålet og rate sig selv, når jeg spørger dem i min praksis, men hvis deres partner spørger dem, er det straks langt sværere.

Det handler i høj grad om følelser, om angsten for at såre eller forarge hinanden og måske om, at man har "løjet" i for lang tid om, hvad man virkelig føler og har lyst til, og så er det pinligt at være ærlig. Mange kvinder faker stadigvæk orgasme eller har sex af pligt snarere end af lyst.

Men også mænd har svært ved at dele deres erotiske fantasier og dybeste ønsker med deres partner af frygt for at såre hende eller blive opfattet som perverse.

Selv om der er meget andet end sex i et lykkeligt samliv, så er sex - for lidt, for meget eller forkert - næsten altid med på listen over årsager, når par bliver skilt. Og skilsmisse er altså realiteten for 51 procent.

Så hvad er værst? At blive skilt, fordi du ikke tør at tale med din partner om, hvad der skal til at få jer begge to op på en 10'er - eller at stikke hovedet i busken, risikere skilsmisse og - det ved jeg som parterapeut - skulle igennem møllen en gang til med en ny partner?

At kunne tale om sex er sårbart, men det er også vejen til et godt parforhold. Og lad mig bare kort sige her: Kritik virker ikke. Det gør ros og vejledning til gengæld, og så længe der er kærlighed og vilje i relationen, er der også en vej.

Det bedste udgangspunkt for at tale åbent om sex (uden at såre hinanden) er selvfølgelig, at man gør det fra starten. For når man er forelsket og i gang med at udforske hinanden, er det lettere at være ærlig og give hinanden respons. I et 20 år langt ægteskab eller en småbørnsfamilie med pligter til op over begge ører er det langt sværere, især hvis man ikke har været vant til at tale om sex. Men det er slet, slet ikke umuligt.

Der er sexologer, der hævder, at de kan vække lysten og gnisten igen i ethvert parforhold. Måske. Min erfaring er, at jo før man begynder at tale om sex og sårbarhed på en god måde uden at anklage eller kritisere, desto nemmere er det at fikse "smårevner" i parforholdet, inden det udvikler sig til skader i fundamentet.

Mange henvender sig til en parterapeut eller sexolog som en sidste udvej. I virkeligheden burde de komme som det første, netop fordi sexologer og parterapeuter har et "sprog" for alt det, som er så svært at sige højt.

I min optik burde både par og singler gå til sexolog lige så naturligt, som de går til tandeftersyn for at sikre, at vi ikke har fået huller. Erotikken skal plejes, tales om og nydes.