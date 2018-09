Guide: Sådan kommer du gennem en depression

Der er flere danskere, der kæmper med depression end med andre sygdomme. En depression påvirker parforholdet og livs- og sexlysten, mens det står på. Når depressionen forsvinder, og livet igen ser lysere ud, kan det være svært og sårbart at finde ind til hinanden igen. Men alle kan heldigvis.

Der er mange svære følelser i spil, når den ene i et parforhold er ramt af depression. Min erfaring både personligt og arbejdsmæssigt er, at den, som har været deprimeret, tit føler stor smerte over sin nedsatte psykiske formåen, længes efter partneren og drømmer om at få den "gamle" intimitet tilbage, men han eller hun ved simpelthen ikke, hvordan.

Du har måske afvist din partner flere gange, og din partner har trukket sig fra dig. Det eneste, du ønsker er, at din partner rummer dig, og at I får tilknytningen igen. Lige præcis det kan være rigtig svært, og du kommer i den grad i splittelse. Det gør I begge. Men det kan godt lade sig gøre.

Først lidt fakta om depression, som kan være rigtig rar at kende, fordi det viser, at det her er noget, mange kender til. 20 procent af alle danskere rammes af en depression i løbet af deres liv, og undersøgelser viser, at kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd.

Depression viser sig på flere måder. Symptomer som træthed, ligegyldighed og en følelse af, at verden har mistet sine farver, er typiske. Nogle får svært ved at overskue ganske almindelige hverdagspligter og føler sig tomme indeni. Det kan være en kamp at tage sig sammen til noget som helst, og ved en svær depression ligger den deprimerede ofte i sengen eller på sofaen det meste af tiden. Det er også vanskeligt at falde i søvn og finde hvile. Oven i det føler man ofte skyld og bebrejder sig selv for alt mulig.

Det siger sig selv, at en sygdom, der griber ind på den måde og fylder så meget, giver udfordringer i kærlighedslivet. Parforholdet bliver sat på en prøve og oftest lidt på standby. Når den ene har det svært, vil det automatisk påvirke dem tæt på, især den, man normalt har sex og intimitet med. Lysten til nærhed forsvinder nemlig som noget af det første, når man har en depression. Partneren kan let komme til at føle sig værdiløs eller opleve, at han står i vejen og er uelsket. Det sidste har jeg hørt gentagne gange i min praksis, hvor jeg sidder med par, som kæmper for at finde hinanden efter en depression. Det er ikke særlig rart at have en kæreste, som ingenting føler hverken for sig selv eller andre. "Skal vi overhovedet være sammen?" er der mange, der tænker.

Jeg anbefaler altid par i den situation ikke at træffe beslutninger. Begynd altid med at få styr på depressionen, før I gør noget som helst andet. I kan slet ikke tage stilling til jeres parforholds fremtid, så længe depressionen og dens efterdønninger ligger som en tåge over alle de gode ting, I har sammen, og skygger for jeres ressourcer. Få en aftale med lægen og tag din partner med, så I er to til at lytte. Lægen kan henvise dig til samtaler hos en psykolog eller parterapeut, som kan hjælpe dig med at nærme dig din partner igen.