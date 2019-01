Det nye år 2019 er kun få dage gammelt, og nu sidder du i din sofa mæt efter flæskesteg, and, marcipankonfekt og alt for meget alkohol.

I denne klumme skriver jeg om, hvordan du kan sikre et godt nyt år med konkrete øvelser, som kan forbedre dit parforhold, dit familieliv og gøre dig og din familie endnu gladere.

Jeg vil bede dig om at tænke lidt over sidste år. Hvad har du oplevet, udlevet og udført, og hvad har gjort mest indtryk på dig og betyder mest?

Dronningens nytårstale kan hjælpe lidt til refleksion over året, der er gået. Hun stiller faktisk nogle gode spørgsmål, som kan bruges. I sin tale i 2017 sagde hun: "Måske glemmer vi indimellem at spørge os selv, hvad der er vigtigst i livet? I dagligdagen går de vågne timer med arbejde og pligter, men hvad betyder mest for os, når det kommer til stykket?"

I talen kom hun med en opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål.

Lad os lige prøve det.

Begynd 2019 med, at I som par hver især laver en liste over ting, I ønsker at opnå. Oplevelser, I ønsker at have, og mål, der skal udleves. Derefter tager I en kalender og laver en 12-måneders planlægning måned for måned.

I skriver op, hvad I planlægger, hvad I har af aftaler, og hvad I har lyst til at gøre det kommende år. Inspirer hinanden og koordiner jeres mål og ønsker for året.

Derefter vil jeg anbefale, at I som familie laver en drømmetavle, som er en slags visuel opslagstavle over det liv, I gerne vil leve. Oftest er en drømmetavle en kollage af billeder og tekster - altså indhold, som fortæller noget om jer og jeres ønsker.

Der er mange måder at lave en drømmetavle på. Personligt begynder jeg med at kigge i blade og magasiner til inspiration. Derfor skal I forberede jer lidt inden øvelsen. I skal have pap, blade, magasiner, saks, lim og en computer.

Gå på jagt efter billeder og tekster, som viser og beskriver jeres ønsker. Det kan være alt fra billeder af en bil, et hus, natur, blomster, en strand, højhuse, hjerter eller bøger, som alt sammen beskriver kærlighed, storbyferie, charterferie, skovtur, nyt hus, ny bil eller uddannelse med mere. Er der billeder eller ord, som du ikke kan finde i magasinerne, kan en computer hjælpe. Hjælp hinanden og leg lidt med, hvordan billeder, tekster og ord skal sættes, inden I limer det fast.

I kan også bruge en opslagstavle med nåle, så I kan skifte billeder og tekster ud efter behov.

Når I har lavet jeres fælles drømmetavle, så hæng den op et synligt sted, hvor I kan se den og minde jer om jeres ønsker og mål.

Når den er hængt op, så prøv at kigge på den og mærk energien. Luk øjnene og forestil dig, at du udlever et billede eller to. Hvilke oplevelser venter? Hvem er I sammen med? Hvor bor I? Hvad arbejder du med? Hvordan er jeres kærligheds- og sexliv? Hvordan er jeres familieliv? Forstil dig en almindelig hverdag ud fra jeres nye drømmetavle.

Denne øvelse kan bruges selvstændigt, i parforhold, i familielivet, i arbejdslivet, og hvad der ellers betyder noget for dig. Øvelsen kan hjælpe med at holde fokus, skabe energi og glæde samt visualisere og manifestere jeres ønsker.

Du har ansvaret for, at det lykkes, og at drømmetavlen rent faktisk bliver virkningsfuld for dig.