Gravpladsen indvies efter pinse: Kristne og muslimer side om side i døden

Hanen skal levere det vand, som de deltagende muslimer i begravelsesfølget rituelt vasker sig med. Det sker, efter at kisten med afdøde er anbragt på plintens to granitsten. Først derefter kan begravelsen foretages.

Der er nemlig ikke tale om nogen helt almindelig græsplæne. Her skal muslimer finde deres sidste hvilested de næste 15-20 år. På 2000 kvadratmeter jord, der ligger vis a vis den kristne kirkegård til den ene side og et "bart" stykke jord, der til den anden side snart skal give plads til Haderslevs ny 110 millioner kroners folkeskole.

Kirke- og kulturmedarbejderen ved Haderslev Domsogn skal have et billede til den pressemeddelelse, han vil sende ud om netop det græsareal, som de syv mænd står på.

Det er dog ikke arbejdet, der kalder, da mændene begiver sig ud på kirkegården. Kirkegårdsleder Tage Rod og hans mænd skal fotograferes. Sammen med Finn Wetter, formand for kirkegårdsbestyrelsen og medlem af Domsognets menighedsråd, tager de opstilling på et nysået græsareal lige uden for kirkegården.

Der er mange ritualer forbundet med en muslimsk begravelse, og de kan variere fra land til land.I Danmark er begravelserne oftest tilpasset dansk lovgivning og regler. Her er nogle af hovedtrækkene: Når en muslim dør, skal vedkommende begraves så hurtigt som muligt og inden for 24 timer. Men i Danmark skal der gå 48 timer, før en begravelse må finde sted. Umiddelbart efter at døden er indtrådt, vaskes liget af familie og venner af samme køn. Derefter afsiges en bestemt begravelsesbøn - Janazah. I Danmark foregår vaskning som oftest enten i hjemmet eller på sygehuset. Efter vaskning indsvøbes liget på en bestemt måde i hvide klæder. Islam foreskriver, at døde skal begraves uden kiste - svøbt i de hvide klæder. I Danmark kræver reglerne en kiste. Men der kan søges dispensation i Kirkeministeriet. Gravpladsen i Brøndby er givet fri til alle muslimske begravelser uden kiste. Begravelsen med jordpåkastelse foregår som hovedregel uden kvinder. Inden selve begravelsen skal alle deltagere følge et bestemt ritual, hvor de vasker sig og rengør hoved, hænder og fødder. Det foregår, mens kisten er anbragt på en plint på gravpladsen. Først derefter kan selve begravelsen foregå. Den afdøde skal sidde op i graven for at være klar til at blive udspurgt om sit liv af to engle. Det sker blandt andet for at afgøre, om afdøde på dommedag skal i Haven eller i Ilden. Ved kistebegravelse lægges liget i graven på sin højre side med ansigtet vendt mod Mekka. En iman beder efter jordpåkastelsen om tilgivelse for den afdøde, og spørger følget, om afdøde skylder nogen noget. Er det tilfældet, skal familie eller andre garantere, at gælden betales. Der bruges ikke blomster og kranse, og der må ikke råbes og grædes højt. Men det er tilladt at vise medfølelse. Efter begravelsen er der en tre dages sørgeperiode, hvor familien holder åbent hus og tillader folk at komme og kondolere.

Indvielse efter pinse

Gravpladsen indvies lige efter pinse, og når den første muslim begraves, vil kisten skulle bæres fra plinten og godt hundrede meter hen til det hjørne, hvor det er besluttet at påbegynde gravpladsen.

Stedet ligger lige ud til den befærdede Omkørselsvejen, hvor flere tusinde biler hvert døgn suser forbi, men kirkegårdslederen forsikrer, at hans folk nok skal forsøge at skærme støjen af med ekstra kraftig og høj beplantning.

Det kan mærkes, at Tage Rod og hans folk er ganske stolte af og tilfredse med deres arbejde. Og med samarbejdet med Det Islamiske Center i Haderslev om anlægget.

De har været herude med et kompas, fortæller Tage Rod med henvisning til repræsentanter for de godt et tusinde muslimer, der skønnes at bo i Haderslev. Kompasset blev brugt til at fastslå retningen mod Mekka. Den afdøde skal nemlig begraves med ansigtet vendt mod muslimernes hellige by, liggende på sin højre side.

Dialog, samarbejde og gensidig respekt har været nøgleord i den proces, der begyndte i marts sidste år, da formand for Islamisk Center, Abdul Chahrouk, henvendte sig til Haderslev Domsogn med ønsket om at få en muslimsk gravplads i Haderslev. Det er ikke en helt enkel proces at få et sådant ønske igennem, selvom dansk lov siger, at alle borgere skal kunne begraves på en kirkegård. Uanset trosretning.

Striber af forhandlinger og møder med myndigheder er gået forud for tilsagnet om den muslimske gravplads. Det gælder Haderslev Kommune, Sønderjyllands Museum, Haderslev Provsti, Haderslev Stift og Nationalmuseet.

Men nu ligger gravpladsen klar. I forlængelse af den kristne kirkegård, der blev etableret helt tilbage i 1876. Gravpladsen er et af de varme samtaleemner blandt et par hundrede muslimer, der denne fredag eftermiddag møder frem på en nedlagt virksomhed på Niels Bohrsvej i Haderslev. Her har Det Islamiske Center indrettet moske.

- Vi føler, at gravpladsen er en anerkendelse af os og vores tro. At vi er accepterede i det danske samfund. At der ligger megen respekt i, at vi får pladsen, lyder det fra Abdul Chahrouk inden fredagsbønnen.