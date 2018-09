Gør det selv-vin ...

Han trådte sine barnesko på stenbroen i København og var således handicappet på forhånd, da han som ung mand flyttede til Sydfyn sammen med alle os andre venstreorienterede og langhårede romantikere, som drømte om en bedre verden. Carsten havde dog ét fortrin - ud over at han i egne øjne var den mest sexede skabning under Guds himmel og således havde fortrinsret til at prøvekøre enhver skabning med den rette kombination af x- og y-kromosomer, så havde han engang hjulpet en sjællandsk tækkemand med at tække et hønsehus.

Men en dag faldt det mig altså ind, at Carsten er den - uden for enhver konkurrence - værste fusker, jeg kender. Alt efter smag kunne man også sige, at han er den største gør-det-selv'er - den mest overbeviste, hårdnakkede og ligefrem dedikerede amatør, jeg har mødt.

Han hedder Carsten, og i mine "Kontakter" på mobilen står han under T som i Tækkemand. Det er en overlevering fra gamle dage, og jeg har en tilståelse, som vi hellere må få overstået med det samme: Jeg har kendt Carsten i mange år - privat - så jeg er muligvis en lille smule inhabil, men avisens læsere er som bekendt yderst begavede mennesker, så du kan uden tvivl finde ud af at trække fra og lægge til efter behov.

Og nu skulle drømmen gøres til virkelighed. De havde allerede jorden - en håndfuld tønder land i Skårupøre ved Svendborg og et gammelt hus med bindingsværk og akut brug for en hovedreparation.

Men det er noget, jeg gætter på, for i alle de år så vi slet ikke hinanden, for jeg var jo blevet skriverkarl og boede i den anden ende af landet, og da vi endelig løb ind i hinanden igen, var Carsten klar til et nyt kursskifte - under rejserne til syden var han og fruen, som hedder Bente, nemlig blevet enige om, at det smukkeste liv, man kan tænke sig på denne jord, dog må være at blive vinbonde.

En dag indskrev han sig på det lokale seminarium, for nu ville han bevise, at han også har noget imellem ørerne - og pludselig var han eksamineret pædagog og arbejdede som sådan i en halv menneskealder. Han gik i pænt tøj, havde fin bil, en smuk kone og sågar hund - ferierne var henlagt til Italien og Sydfrankrig. Jo-jo, Carsten var blevet et yderst kultiveret menneske - af en københavner at være ...

Det var gode tider - det gik over stok og sten, tagene var flotte, og alle havde det sjovt. Men det skal siges til Carstens ros, at han var den første, som fik nok af tækkenål, klaptræ og vandede vittigheder.

Det har jeg i hvert tilfælde hørt. Men Carsten tænkte, talte og drømte ikke om andet end vin, og han så frem til den dag, han kunne kvitte jobbet som pædagog - den dag, drengen fra stenbroen kunne kalde sig bonde. Vinbonde - med indtægter, udgifter og momsregnskab - og så meget overskud, at man med rimelighed kan kalde det et erhverv.

Først fik stuehuset den helt store tur, og så blev der sat nogle rækker vinstokke - så byggede Carsten et lille vineri med fliser på gulvet, rustfrie gæringstanke og hele svineriet - så blev der plantet lidt mere og puttet sparepenge i mere udstyr - og så blev der for alvor plantet, og de første stokke begyndte at kaste lidt druer af sig. Ikke ret mange, og vinen var måske ikke liiiige ...

Og det siger jeg ikke kun for sjov - det er faktisk et skide flot hus, Carsten har skruet sammen. Det har taget uendeligt mange timer, fordi ingenting giver sig selv, når det hele skal være rundt og ovalt, og man skal lave det hele selv af materialer, som slet ikke er beregnet til formålet. Og i de dage lignede Carsten da også udskidt ævlegrød - som det hed, da far var knægt på Fyn. Især fordi det også var på den tid, at produktionen af vin var ved at komme op i omdrejninger.

Som sagt, så gjort - det dobbelte tøndehus er i sandhed Carstens svendestykke som super-fusker, og det blev selvfølgelig kronet af et ovalt stråtag - ikke et øje er tørt.

Så Carsten lagde hovedet i blød. Og nu faldt det så heldigt, at en kammerat lå inde med en masse pommersk fyr, som stammer fra en gammel kæmpe-tønde til eddike - haps, sagde Carsten (lige for næsen af mig, sagde hunden): Jeg bygger sgu et tøndehus - nej, jeg bygger to små tøndehuse og forbinder dem med en glasgang!

Det, der oprindeligt var et lille magert husmandssted med hul i taget og skæve vægge, skulle altså lige forvandles til et stilfuldt landsted med besøgscenter - hvor de kunne sælge egne vine, men også tilbyde frokost i smukke omgivelser, når man har været på markvandring og hørt, hvordan man dyrker vin i Danmark.

Der var stadig et stykke vej. Dels fordi vinstokke først for alvor kaster noget af sig efter nogle år, dels fordi Carsten og Bente havde regnet ud, at en god del af indtægterne nødvendigvis må stamme fra besøgende gæster - det, der på fransk hedder "degustation".

Men da vi fik de gyldne dråber i glasset, var jeg intet mindre end benovet - jeg mener: Dansk vin drikker man da ikke for smagens skyld - man holder sig for næsen og siger høfligt, at "den er da ikke værst". Medens man i sit stille sind tænker, at det er alligevel godt, at flasken ikke er større.

Eneste problem er prisen, men det er muligvis bare mig, jeg er en fedterøv: 100 kroner for en ganske lille flaske - jeg vil gerne gi' 100 kroner, men så var det da rart, om man kunne få en lille kæp i øret! Okay, det får man måske også, men det er en ganske lille kæp ...

Jeg har altid tænkt, at dansk vin er da meget sjovt, men jeg havde aldrig forestillet mig, at det var noget, man skulle tage alvorligt - det er det.

Tror på god høst

Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan man egentlig laver vin, men hvis man trykker på den knap, snakker Carsten i timevis, og bagefter kan jeg kun huske det halve, så vi nøjes med den korte version: Først planter du den rigtige slags vinstokke, som er egnede til det danske klima - det er en videnskab, og der er masser at lære - så passer du dem i årevis, inden de for alvor bærer druer - så indkalder du alle vennerne, som plukker druerne og putter dem i en maskine, som piller druerne af "grenene" og blæser blade fra - så kvaser man druerne og hælder dem på store rustfrie tanke, hvor de gærer og alt det der. Efter nogen tid skal vinen stikkes om og justeres og passes som et spædbarn, så skal den på flaske og proppes og på lager - og så håber man, at den smager som en drøm, og at du og jeg kigger forbi og køber et par flasker.

Det er en meget lang og stenet vej.

Og så er der lige pasningen af marken - året rundt - beskæring, slå græs og alt det der - det hele drives selvfølgelig økologisk, hvilket giver en øget risiko for, at høsten slår fejl, fordi det er yderst begrænset, hvad man må sprøjte med - Carsten anvender primært ekstrakt fra padderok for at bekæmpe meldug.

Sidste år var høsten minimal, og af de få druer, der var, lignede det halve af dem rosiner. Ikke godt.

I år er hver eneste stok til gengæld tungt behængt med store klaser af saftstruttende druer - de er ikke så søde, fordi der ikke har været så meget sol i de seneste uger, men det kan klares ved at justere med lidt sukker - uden at det påvirker smagen, lover Carsten.

Når man spørger, om det bliver en god høst, forsøger han at se meget alvorlig ud.

- Det ved vi først på søndag (i dag), når høsten er i hus - måske regner det - måske regner det de næste 14 dage - måske, måske ikke - siger Carsten og lyder som en rigtig bonde ...