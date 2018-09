Gør-det-selv: WD 40

Nu har maskinen sat sig fast i "søjlerne", og jeg kan hverken få den til at bevæge sig op eller ned. Har du et godt råd til, hvordan jeg kommer ud over dette problem?

! Hej Finn - jeg kender ikke lige den model, men det er vel ikke for meget at sige, at Millarco ikke lige er det dyreste eller fineste mærke, og det har måske lidt med det at gøre.

På den anden side har jeg svært ved at forestille mig, hvad der kan være i vejen - er du sikker på, at du ikke er kommet til at stramme én eller anden skrue, som fikserer overfræseren i en bestemt dybde?

Ellers kan jeg kun anbefale, at du lusker lidt WD40 ned ved søjlerne og så lirker med mekanikken, indtil du får den fri - så skiller du den ad, renser og smører - eventuelt sliber søjlerne og de bøsninger, de kører i med fin smergel, hvis der er tegn på "rivning" - og samler den igen.

Hvis der er nogen, der har oplevet noget tilsvarende eller har en ide til, hvad der kan være galt, så hører jeg gerne om det.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre