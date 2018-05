Gør det selv: Vi laver det sgu selv ...

For det første har vi slet ikke plads på terrassen til sådan et kæmpe monstrum, og for det andet går vores tilbøjeligheder mere i retning af det primitive: Udekøkken, ja - men det må gerne være sådan lidt spejderagtigt.

Hvis det skal være sådan en slags udekøkken, hvor man altså flytter hele køkkenet med alt til faget hørende udenfor - det bliver over mit lig, og her er jeg heldigvis enig med Fruen.

Jeg har fået en idé - måske ligefrem en god idé. I flere år har Fruen fedtet for, at jeg skulle lave et udekøkken. Og den var jeg i princippet med på, hvis man altså lige ser bort fra selve udtrykket: udeKØKKEN.

Bord, grill og hylde

Og det var lige her, at jeg fik den gode idée, når jeg selv skal sige det. Som sagt er der ikke så meget plads på den terrasse, hvor vi typisk sidder og spiser om sommeren. Ikke at vi har noget at klage over, men det irriterer mig faktisk allerede, at vi har en grill på hjul til at stå og blafre - en lille Weber til gas på dåser - og da faldt det mig ind, at den kunne vi jo slippe af med, hvis jeg laver et lille udekøkken med indbygget grill.

Ikke en kæmpe grill af den slags, der er moderne - de ligner jo forvoksede industrikøkkener af rustfrit stål og med masser af knapper og (åbenbart) en masse funktioner, som jeg ikke har nogen anelse om, hvad går ud på.

Mine personlige ambitioner ved grillen rækker ikke længere end til at grille en bøf eller stege en steg - og så kunne jeg også godt tænke mig, at man kunne lave en pandekage - måske en pizza?

Så jeg fiskede tommestokken frem og besluttede, at vores nye spejderkøkken skal være 180 centimeter langt og 60 centimeter dybt (som et almindeligt køkkenbord). I den ene ende skal der så være en grill, og i den anden ende skal der være køkkenbord, hvor man laver, hvad man nu laver, når man laver mad - og under bordet skal der være én lang hylde til ... øh, blandt andet skal der være plads til en gasflaske, og så skal der vel stå potter og pander - og skærebræt og så videre.

Og det hele skal stå på hjul, så man kan rykke lidt rundt på arrangementet og eksempelvis trille det under tag for vinteren.