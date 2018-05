Gør det selv: Ultralyd dur ikke

I et varekatalog fandt jeg et apparat, der efter beskrivelsen skulle udsende en højfrekvent lyd, som muldvarpe ville flygte fra. Det var udstyret med et spyd, der blot skulle trykkes ned i græsplænens jord. Jeg placerede dette fortrinlige udstyr midt på min 500 kvm græsplæne, og en måned senere havde jeg 86 muldvarpeskud i min plæne, var 150 kroner fattigere, og min flinke nabo stod leende tilbage med en muldvarpefri sommerhusgrund.

! Kære Knud - det var rart at høre. Ja, det vil sige: Det er jo faktisk en sørgelig historie, selvom den fortælles i en munter tone - men det jeg mener er, at at det er rart, at der endelig er en, som åbent og baseret på erfaring bekræfter min antagelse om, at ultralyd er en fis i en hornlygte, som i bedste fald er spild af tid og penge.

Tanken er jo ellers besnærende, at man med en kraftig lyd i så højt et toneleje, at vi mennesker ikke kan høre det, generer diverse dyr (med bedre hørelse) så voldsomt, at de bliver skræmt væk - hvor svært kan den være? Det er ligesom historien om alt det gode, som magneter kan gøre - lige fra at holde kaffemaskinen i topform, fjerne gigt, ledsmerter og sikkert også lumbago - og jordstråler.

Som ung og naiv var jeg lidt tilbøjelig til at mene, at der godt kunne være noget om den slags alternativ snak - for der ER jo mere imellem himmel og jord, end vi lige kan forstå - men med alderen er jeg blevet mere og mere røvkedelig: Hvis en "leverandør" (inklusive de mere religiøse af slagsen) ikke kan levere noget solid videnskabelig dokumentation (eller i det mindste sandsynliggørelse), så går jeg ud fra, at der er tale om fup.

Ikke fordi jeg vil påstå, at jeg ved, at det er fup - men fordi jeg igennem et langt liv har hørt om så mange vidtløftige påstande OG decideret snyd, at jeg simpelthen ikke gider at sætte mig ind i hver ny og luftig påstand. Derfor må det da for pokker være sælgeren af ultrasoniske dimser, som skal føre bevis for, at hans kram virker - indtil jeg ser en uafhængig undersøgelse, som viser at muldvarpe flygter fra ultralyd, vil jeg derfor anse det for at være dum snak, og jeg vil betragte sælgeren som en bondefanger.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre

PS: Nej, jeg anser ikke alt "alternativt" for at være svindel, men det ligger dybt i mit dna at stille kritiske spørgsmål - ikke for at være lyseslukker, men fordi jeg ikke bryder mig om bare at tro: Jeg vil så vidt muligt gerne forstå, og historien har vist, at det opnår man lettest ved at stille dumme spørgsmål i rigeligt mål - og hvis svaret er en omgang ulogisk ævl, eller hvis jeg fornemmer, at her er det bare ikke acceptabelt at stille spørgsmål, så er jeg den, som er smuttet - hej!