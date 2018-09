Har du nogen erfaring for, om jeg har garderet mig tilstrækkeligt til, at hustruens lille atelier, der er en ren trækonstruktion, har fornuftige overlevelseschancer?

Belært af dårlig erfaring med nyere generationer af trykimprægnering (de tidligere og virksomste midler var vist FOR virksomme), har jeg lagt mig efter at stryge den slags mindst tre gange med samme trætjære - så tykt som muligt - samt at udstøbe beton i stolpehullerne. Så jeg mener at have gjort, hvad jeg kan, for at isolere fugt og aggressive organismer fra træet.

? Hej Kjeld Bjerre - lige et par ord i anledning af din nylige artikel om trætjære. Dine erfaringer med bestandighed deler jeg: En udendørs dørtærskel af trykimprægneret træ mente jeg at ekstrabeskytte ved at stryge med flere lag trætjære - ordinær type fra Borup købt i byggemarked. Men det holder jo ikke og skal jævnligt genopfriskes.

! Hej Jørgen Heidemann - jeg har ingen personlige erfaringer med at bruge trætjære til imprægnering af stolper. Men jeg har den generelle erfaring, at stolper i jord har en begrænset levetid, uanset hvad hulen man gør!

Men det bedste resultat opnår man trods alt med trykimprægnerede stolper - og jeg er helt enig: Moderne trykimprægnering er ikke så effektiv, som den man benyttede i gamle dage - til gengæld er den ikke nær så skadelig for miljøet, og det har de fleste af os vel efterhånden lært at respektere.

Men hjælper det at imprægnere yderligere med nogle lag trætjære?

Ja, det vil jeg da tro. Trykimprægneret træ er jo fyr, som er stærkt sugende - det er derfor, det kan imprægneres. Men når det alligevel ender med at gå til, så er det jo, fordi diverse skimmel, bakterier og småskravl trænger ind i træet og nedbryder det - fordi fungiciderne (giften) ikke er fuldt effektiv (giftig nok) - og de små organismer er afhængige af vand for at leve og vel sagtens også for at trænge ind?

Så problemet med stolper i jord er altså dobbelt - dels at jordbakterier er rigtigt dygtige til at nedbryde træ, dels at kontakt til jord sikrer de nedbrydende bæster en passende fugtighed - altså: Hvis vi kan sænke fugtigheden i træet tilpas meget, gør vi livet surt for småkravlet OG forlænger derved træets levetid.

Imprægnering med linolie virker faktisk på den måde - linolie trænger exeptionelt godt ind i træ, og fortrænger derved en del af det vand, der ellers ville findes i træets porer. Og hvis man derefter dækker overfladen med en "naturlig" fungicid i form af trætjære (blandet med linoliefernis for at gøre overfladen mere slidstærk) - så burde det vel være helt godt?

Én og anden vil nok sige, at det er noget sludder, når jeg skriver, at stolper i jorden altid rådner - der findes jo masser af eksempler på gamle bygninger, som hviler på pæle-fundamenter - hele Venedig hviler eksempelvis på nedrammede pæle af (vistnok) egetræ - og hvad med broen over ådalen ved Vejle?

Ja, og sådan er der så meget: Fidusen er, at disse pæle er rammet dybt ned under jorden, hvor der tilmed er vådt, så eventuelle nedbrydende organismer ikke har adgang til ilt.

Når man i den praktiske verden taler om stolper, så stikker de jo op over jorden - og de rådner hverken under jorden eller over jorden: De rådner lige i jordoverfladen, hvor der er passende adgang til ilt fra luften og fugt fra jorden - og dertil masser af kriblende organismer, hvis højeste mål i tilværelsen er at æde vores stolper.

Hvis jeg skulle bygge et hus af træ - og det skal jeg faktisk inden ret længe - så ville jeg helt ubetinget stille det på det, som man kalder punktfundamenter: stolper af beton, som er forsynet med galvaniserede beslag til fastgørelse af fodremmen.

Det kan, som du antyder, godt være lidt bøvlet at få stoperne til at stå korrekt på række og geled og i den rigtige højde, men så har man vel et par tricks i ærmet ...

