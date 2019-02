Gør-det-selv: Termo-fotografering med mobilen

Det har længe været muligt at fotografere husets varmestråling, men det kostede kassen. Nu kan du gøre det selv.

Wow, tænkte jeg, da jeg tilfældigt kom forbi Primus Danmark i Børkop: Den dims skal jeg teste! Det var en forvokset udgave af det kendte laser-termometer. Altså sådan en "pistol" med laserlys - når man sigter med den røde prik, så den rammer kaffekoppen, fortæller den i displayet, hvor varm kaffen er. Dimsen er nyttig, når man er på jagt efter utætheder i huset eller dårlig isolering - eller alt muligt andet, hvor man har brug for at måle overfladetemperaturer her og der og alle vegne. Elektrikeren kan bruge den til at finde overgange (varme ledninger, kontakter etc.) - vvs'eren kan hurtigt få overblik over, hvordan vandet cirkulerer (eller netop ikke cirkulerer) i et kompliceret anlæg, og tømreren kan "se" kuldebroer både her og hisset. Skide smart! Men den dims, som jeg fandt på hylden i Børkop, var endnu smartere - den havde samme facon, men flere knapper, og så viser den et billede på skærmen: et termofoto. Det er med andre ord et kamera, som i stedet for lys og farver registrerer varmestråling og bygger billedet op af tusindvis af målinger af temperaturen. Det er det, som vi i en lidt anden form kender som "night vision". Og man skal da være lidt af en dødbider for ikke at synes, at det er sjovt og spændende.

2: ? det virker sgu: Samme dør, men nu i en absolut brugbar opløsning. Bemærk kuldebroen (foroven) i den ellers isolerede dør - og den iskolde kant rundt om termoruden.

For dårlig opløsning Men da jeg kom hjem, blev jeg noget skuffet, må jeg sige. Selve termo-dimsen fremstår ellers i god fysisk kvalitet - nydelig forarbejdning, og den lugtede ikke af gamle gummirøjsere, som det ellers ofte er tilfældet med billigt kram fra Kina. Den ligger i en fin kasse og kommer med et solidt etui til bæltet. Denne "Infrared Thermal Imager" er da heller ikke helt billig: 2400 kroner. Men for det første lå der i vanlig kineser-stil en håbløst elendig brugsanvisning i kassen. Dels er den maskin-oversat og kun til dels forståelig, og når man har kæmpet sig igennem den kryptiske tekst, er man ikke ret meget klogere. Der står simpelthen ikke rigtigt noget om, hvad man skal gøre og ikke gøre - og hvorfor. Nå, men det er jo nok bare den moderne stil, hvor man henviser til en hjemmeside med instruktioner og tekniske informationer? Måske findes der faktisk sådan en side, men i så fald fremgår det hverken af den meget lille manual eller af kassen - ikke engang et firmanavn, som man kan google. Så jeg var altså på herrens mark og prøvede mig bare frem - og fik da også kaldt et termo-foto frem på skærmen. Vurder selv, om det er noget, som du kan bruge til noget - jeg synes, at det er temmelig mudret. Det skal siges, at man kan opnå en lidt bedre version ved at kombinere termo-optagelsen med et vanligt foto - ifølge manualen er det faktisk muligt at lave sådan et "overlay", men ikke hvordan man gør. Og jeg opgav altså. Min vurdering er, at termo-pistolen er nogenlunde brugbar til næroptagelser af små detaljer. Opløsningen er 60x60 punkter, og eksempelvis fotografering af en facade for at finde utætheder og vurdere isolering - glem det!

3: Uha-uha! Dør og vinduer i ?udestuen? - med enkeltglas - det må vi have gjort noget ved - og ?

Flir og Seek Men jeg havde fået blod på tanden, og på nettet fandt jeg ud af, at det for tiden er højeste mode at forsyne sin mobil med et lille tilbehør, som gør den til en "thermal imager". Og det giver jo god mening, fordi nyere mobiler har ekstremt gode skærme - og dertil en computerkraft, som langt overgår, hvad vi for få år siden havde stående hjemme på skrivebordet. Det eneste, der mangler, er altså et lille kamera med en infrarød sensor - og en app, som kan omsætte sensorens data til et fint billede. Rigtig godt tænkt: Man udnytter den mobiltelefon, som vi alle sammen har i forvejen - laver et lille tilbehør, og vupti - så har vi et termo-kamera på højde med de professionelle til mange-mange tusinde kroner? Jeg fandt hurtigt ud af, at to mærker dominerer markedet - Seek og Flir, som begge er amerikanske - og jeg fandt en dansk forhandler: avXperten.dk - webshop med adresse i Grenaa. Og de tager faktisk telefonen, så det er en seriøs butik, som vi godt tør handle med. Og de har venligst lånt mig såvel en Flir (til omkring 2500 kroner) som en Seek Pro til tusind kroner mere.

4: ? det ser ikke bedre ud med det tussegamle køkkenvindue: Ruderne er isnende kolde. Men hvis vi zoomer lidt ud ?

Bøvl med stikket Den store forskel på de to er især, at den dyre Seek har højere opløsning, og man kan lave lidt flere semi-proff'e indstillinger, som knytter sig til den høje opløsning. Men først skal jeg lige brokke mig. De to termo-dimser findes begge i versioner til iPhone og Android - der er muligvis andre forskelle, men den helt indlysende er stikket: Nyere iPhones har deres eget smarte usb-stik kaldet Lightning - Android-telefoner har vanligvis usb-mikro - og de to kameraer findes altså med netop disse to typer stik. Min gamle iPhone er antik og helt uden for nummer, så den duede slet ikke, og jeg benyttede lejligheden til at sende den på pension - og spurgte så min søn, hvad jeg skulle købe i stedet. Svaret var en Huawei, fordi han påstår, at den er super-smart, kan alt og er billigere end iPhone - så det gjorde jeg, og derefter bestilte jeg de to termo-kameraer i Android-version, så de burde passe til. Det gjorde de bare ikke! Min nye kineser-mobil er nemlig så sprit-hamrende moderne, at den har usb-c i stedet for mikro-usb. Merde! Nå, så måtte jeg jo have fat i en adapter. Huawei er godt klar over problematikken, så de har en lille dims til 79 kroner. Efter en uges tid kunne jeg endelig komme til at prøve de to vidundere af - og Seek'en virkede faktisk. Hurra! Så prøvede jeg Flir'en, og her var stadig ingen forbindelse - tres merde! Til sidst måtte jeg krybe til korset og købe endnu en telefon, som er født med mikro-usb - en Motorola. Så virkede det, og jeg var 1450 kroner fattigere. Alt sammen for at servicere dig, kære læser!

5: ? ser vi, at den 2-lags franske dør med energiglas isolerer næsten lige så godt som væggen - go? dør!

Man skal øve sig Så kunne jeg komme i gang. Flir og Seek er så ens, at jeg tager dem under ét - og jeg kan roligt sige, at det var en anden oplevelse end med kineser-pistolen: Man henter en gratis app i den dertil indrettede "app-butik" - vupti, så er den installeret. I begge tilfælde mødes man af en elegant og logisk fungerende brugerflade. Hvis man har lyst, ligger der deciderede manualer i begge apps, men det behøver man ikke, fordi de langt hen ad vejen er selvforklarende - man prøver sig bare frem, og pludselig spiller klaveret. Billederne er i langt højere opløsning end kineseren, og det er virkeligt mærkbart - især Seek'en, som man kan indstille til dobbelt opløsning (320x240). Kombineret med et "justerbart spektrum", manuel fokus og en hurtigere opdatering af billederne giver det især bedre video - og er i øvrigt forklaringen på, at man ikke må have den med i bagagen, når man flyver ud af USA. Bortset derfra, så kunne jeg - som den sølle amatør, jeg er - ikke registrere den store forskel på, om jeg brugte højeste opløsning eller den lidt lavere: Seek'en står uanset indstilling lidt skarpere og er måske årsagen til, at man skal slippe 1000 kroner ekstra. Begge kameraer kan uden videre lave en forbedret optagelse med det, som kaldes overlay: Fra et vanligt foto grabser appen konturerne af det, som du fotograferer, og lægger dem ind over termo-optagelsen. Man kan sige, at det er lidt snyd, fordi det jo ikke forbedrer den tekniske kvalitet i det billede, som termo-sensoren skaber - men det forbedrer helt sikkert oplevelsen. Jeg brugte det nu ikke.

6: Og sådan ser Fruens kogekedel ud, når man varmer vand til te - bemærk, at ledningen og stikket er varmt - og ?

Absolut brugbart Jeg har kun lige snuset til, hvad de to termo-dimser kan, og der er slet ingen tvivl om, at det er noget, som man skal øve sig i. I bund og grund er opløsningen nemlig alt for lille - ikke i skærmen, for en moderne telefon har jo en ufatteligt fin opløsning - nej, det er termo-sensoren, hvis opløsning er begrænset. Både forstået som antallet af punkter, som den måler i, og i hvor mange trin den kan måle. Der ER tale om et groft og grynet billede, men ved at lege med de utallige indstillinger og farvekombinationer kan man faktisk ramme noget brugbart. Men det kommer ikke i nærheden af de optagelser, som man indimellem ser på tv. Jeg håber ved gud, at det grej, soldater bruger, når de om natten skyder på hinanden, er af bedre kvalitet.

7: ? sådan ser det ud, når man hælder den frisklavede te op - der er faktisk lyst i lokalet, men kameraet registrerer kun varmestråling.

Genstart Til allersidst: Jeg havde vældige problemer med at finde Flir'ens billeder - de lå tydeligvis i en mappe, men de kunne hverken vises eller overføres. Og Seek'en ville slet ikke ta' nogen billeder - der skete ikke en fis, når jeg trykkede på knappen. Men lige før jeg blev alvorligt sur, fik jeg den lyse idé at genstarte telefonen - og så virkede det hele! Husk det: Efter installation af en ny app, er det altid en god idé at genstarte. Især med Seek'en er der gode muligheder for at arbejde med billedet - der er manuel fokus og zoom. Desuden kan du fjerne en del af det kornede udtryk ved at indsnævre måleområdet og justere det, som hedder threshold - hvis du altså er ude efter små forskelle på bare 3-4-5 grader, kan du så at sige "zoome ind" og bruge hele farvepaletten på eksempelvis området fra 10-15 grader. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør, men det kan man vel lære.

8: Hov, er der en ulv i haven? Nej, det er bare Hunni, og billedet er taget ved højlys dag.

9: ?Thermo Imager? fra Kina - solid og handy, men opløsningen (60x60) er så ringe, at billedet ikke rigtigt siger noget, medmindre man går helt tæt på små detaljer.