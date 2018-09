Gør-det-selv: Styr din indre maler

Har du oplevet noget tilsvarende? I den her varme sommer har solen udtørret sydgavlen voldsomt, og mange af boblerne er nu væk - og malingen krakeleret. Jeg vedhæfter et par billeder til beskrivelse af problemerne. Det ene illustrerer, hvor pænt det ser ud på det meste af huset. Men: Hjælp - hvad gør vi ved det?

Vi har prøvet tre forskellige mærker der har opført sig ret forskelligt - men den seneste fra "linolie og pigment" i Sønderjylland er fremragende at arbejde med. Efter første behandling opstod der dog især på sydgavlen nogle store områder, hvor malingen boblede op. Linolien er strøget ud i et ganske tyndt lag, og Thor Grabow fra firmaet har ingen forklaring på, hvad der er årsagen. Men han frarådede os at male yderligere i en periode på omkring 5 år, da vi måske har behandlet træet "for godt" - med andre ord trængte det måske slet ikke til maling i 2017 på disse områder?

I 2003 startede vi byggeri af vores pensionistbolig - et bjælkehus i dansk douglas. Vi har igennem årene behandlet det efter forskrifterne med linolie - de første gange med ganske lidt pigment og i efteråret 2017 besluttede vi os for at male med heldækkende brun linolie for at dække nogle kedelige sorte partier på især nordgavlen.

! Hej Birthe og Bent - for det første vil jeg bede jer om at overveje, om det nu også er så vigtigt, om facaden er så ensartet og "fin", som var den sprøjtet hos en autolakerer?

Nu har jeg ikke noget imod autolakerere, men skæg for sig og snot for sig - og jeg synes jo egentlig godt, at et bjælkehus må være lidt rustikt. Jeg husker fra barndommen, at naboen malede deres ladeporte med ét eller andet billigt sprøjt, som boblede og sydede i solen - det revnede og skallede og lignede med tiden en ulykke, hvis man ser på det med småborgerlige briller - men de malede troligt udenpå, og jeg synes jo, at det blev flottere og flottere, desto "værre" det blev - sådan en ladeport er faktisk ikke bare flot, men ligefrem smuk!

Nå, men smag og behag - og I vil gerne vide, hvad der mon er sket, siden der er opstået små bobler i malingen - bobler, som siden er nogenlunde forsvundet. Kan det skyldes, at der er kommet for meget linoliemaling på - skulle I slet ikke have malet sidste gang?

Vi er ude i noget, som reelt er gætterier, men jeg er tilbøjelig til at være enig med Garbow - dog med den tilføjelse, at der sandsynligvis har været noget fugt blandet ind i foretagendet: Jeg vil gætte på, at der har været fanget noget fugt bagved malingen, og når så solen skinner, opstår der et lille damptryk, som resulterer i bobler.

Jamen, linoliemaling er da diffusionsåben - siger du måske. Ja, men den er ikke nær så åben, som de fleste går og tror - det kommer for det første an på olien og dernæst kuløren (altså hvilket pigment, der er anvendt). Men som en generel betragtning er linoliemaling faktisk en rimeligt tæt maling - det er derfor, den er god til beskyttelse af jern - især hvis man putter lidt bly i, men det må man jo ikke mere ...

Men det man kan sige er, at linoliemaling er lige tilpas diffusionsåben - den lader damp komme ud indefra, men beskytter effektivt imod vand udefra - og når det handler om at beskytte træværk, er det netop dette gyldne kompromis, vi er ude efter: Diffusionsåben ja-tak, så fugt i træet kan slippe ud - men ikke så åbent, at regnen plasker lige igennem udefra.

Nå, men det er altså et faktum, at linoliemaling er en relativt tæt maling, men hvor tæt afhænger (som ved alle andre malinger) af, hvor mange lag man maler uden på hinanden, og derfor er det absolut ingen fordel at male alt for rundhåndet - jo tykkere lag, desto sværere får træet groft sagt ved at ånde.

Problemet er dog ikke synderligt stort, når vi taler linoliemaling - den er ganske enkelt ikke særligt slidstærk, og med årene slides den ned udefra, indtil træet står mere eller mindre bart. Hvis I har "smurt for tykt på" - om jeg så må sige - så skal I altså bare styre jeres trang til at male i nogle år, så løser problemet sig selv, fordi malingen med tiden slides tynd af vejr og vind.

Havde I derimod brugt akryl (plasticmaling - også kaldet vandbaseret), så ville I have et stort problem - malingen er typisk IKKE tættere end linolie, men den er slidstærk ad Pommern til, så hen ad vejen opnår man et kæmpe tykt lag, og DET er alt for tæt. Og så er der kun én ting at gøre - at fjerne hele lortet og starte forfra.

Jeg forstår, at I er pensionister, så jeg vil foreslå, at I fremover sover lidt længere om morgenen - læs avisen, fej indkørslen og slå græsset - men lad for Guds skyld være med at male! Nyd livet på Helnæs, men styr jeres maletrang!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre