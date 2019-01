? Kære Kjeld - har læst en af dine gode artikler. Denne gang om linoliemaling. Og jeg håber, at du er manden, som kan hjælpe mig. For hvad gør man, hvis man alligevel er kommet til at give et for tykt lag - og det nu rynker? Jeg var så dum at skifte pensel mellem første og andet lag, og det gav desværre for meget maling anden gang.

! Hej Henrik - den der med, at det var penslens skyld, køber jeg ikke! Der er ganske rigtigt stor forskel på kvaliteten af pensler, men det er til enhver tid ham i den anden ende af penslen, som har det hele og fulde ansvar for det endelige resultat.

Men når det er sagt, så har du min varmeste sympati. Da jeg for mange år siden begyndte at eksperimentere udi maling af linolie, fik jeg jo også at vide - med store bogstaver - at nu skulle jeg endelig huske at stryge malingen tyndt ud. Jeg sagde ja-ja - og så malede jeg en hel flok spritnye døre, som jeg havde linet op på række og geled - det gik vældigt - jeg malede dem i en flot gul farve, som jeg havde fået blandet specielt til formålet, og jeg syntes selv, at jeg trak malingen fint ud i et tyndt lag. Så jeg var ganske godt tilfreds med mig selv, da vi tog af sted på weekend.

Men da vi kom hjem, lignede alle dørene en ulykke - de var rynkede a la appelsinskræl, og det værste var næsten, at neden under rynkerne var malingen stadig klistret. Selve den rynkede overflade var tør, men hvis jeg strøg en finger henover, var det som en tynd hinde af plastic, som gled i et lag frisk olie.