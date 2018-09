Gør-det-selv: Polere - i rette øjeblik

! Hej Omar - velkommen til.

Poleringen med tør klud - eksempelvis billige vaskeklude fra Jysk - skal udføres, når olien er sådan cirka halvvejs hærdet. Det vil sige, at den ikke længere er flydende, men heller ikke helt tør og hærdet - den skal nærmest være som voks. Så kan du nemlig "forme" overfladen - du kan tvære det voksagtige lag ud, så overfladen bliver helt glat.

Det kræver, at du bruger en del kræfter. Der skal virkeligt tages ved, eller også skal du bruge en poleremaskine - det er en vinkelsliber, som kører meget langsomt og trækker som en lille hest: Når du presser maskinen lidt, så den kun lige kan trække kluden rundt, opstår der en del "gnidningsmodstand" og dermed varme - så smelter den delvist hærdede olie, og overfladen bliver så fint glat, at man skulle tro, at det var løgn.

Men det er det altså ikke! Og resultatet bliver kun flottere, hvis man gentager processen et par gange eller tre - OG holdbarheden øges drastisk. Svagheden ved oliebehandling er nemlig, at den beskyttende film er uendeligt tynd - og den bliver indlysende nok tykkere, desto flere gange du polerer.

Skulle det ske - og det lyder, som om det måske er sket for dig - at man ikke får poleret i tide, medens olien stadig er blød som voks og derfor kan bearbejdes, så bliver overfladen lidt ru, men det findes der også råd for: I stedet for en klud sætter du en fin "scotch brite" (ligesom en skuresvamp, men imprægneret med lidt slibemiddel) på polereskiven - så bliver den ru overflade fin og glat, men uden at du fjerner ret meget af den tynde film. Og så giver du bordet én tur mere med et tyndt lag olie, og denne gang husker du at polere på det rigtige tidspunkt - når olien er halvvejs hærdet og har konsistens som voks.

Et lille trick: Til poleremaskiner findes et hav af forskellige polereskiver, men de er alt for dyre i brug, fordi de bliver sat til med olie, og så skal de kasseres. I stedet køber du en simpel slibebagskive med velcro - den er så ru, at den sagtens kan trække en klud eller en scotch brite rundt.

Og til allersidst vil jeg lige sige, at der er stor forskel på, hvor hurtigt forskellige olier hærder. Den olie, som du nævner, at jeg bruger i videoen, er en særlig olie til køkkenborde - fra Faxe - den hærder efter min erfaring relativt hurtigt (nogle timer), OG den lever op til EU's krav til overflader, som kommer i kontakt med fødevarer.

