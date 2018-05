Gør det selv: Pizza på grillen

Priserne ligger også tæt, men jeg synes, at Napoleon'en er lidt bedre, fordi den har to brændere, delt grill og et bedre tændingssystem - og vistnok er en smule dyrere, men det er svært at vurdere, fordi der er et hav af "gode tilbud" på den slags - både på nettet og i den skinbarlige verden.

Der er jo som bekendt tale om en canadisk Napoleon-grill - den model, som hedder TravelQ Pro (Pro betyder, at den er lidt større, end hvis den bare hedder TravelQ). Den minder langt hen ad vejen om en Weber, som også findes i to størrelser og vistnok bare hedder Q. Og det ligner jo en tanke!

Så kom den store dag, hvor det nye udekøkken skulle stå sin prøve, og Fruen stillede i egen høje person op som "stærk mand", da det skulle bæres fra værkstedet til terrassen, hvor det i al fremtid vil have sin faste plads. Men forud for det glade øjeblik var gået en del tilpasninger og justeringer - især manglede jeg at finde på én eller anden form for "forlængede knapper" til grillen.

Godt råd

Nå, men selve indbygningen er for længst overstået, og det kunne du læse om i sidste uge: Man tryller lidt med stiksav og stemmejern - sværere er det såmænd ikke. Men vi står tilbage med ét uløst problem - nemlig at panelet med de to forkromede knapper til betjening af grillen sidder begravet inde i bordpladen. Hvad gør vi ved det?

Jeg blev ved med at udskyde løsningen, fordi jeg ærligt talt ikke havde nogen - og derfor lå spørgsmålet som en lille irriterende orm og gnavede i baghovedet. Jeg har læst i en avis, at det er den slags, man får stress af. Det skete nu ikke, fordi jeg for længe siden har lært mig selv at fortrænge alt det, som jeg alligevel ikke kan gøre noget ved lige nu. Jeg ved godt, at det ikke svarer til, hvad autoriserede psykologer og stress-eksperter anbefaler, men det er faktisk et fandens godt råd for folk, som lever et liv uden sikkerhedsnet: Fortræng lortet!

Men forleden kunne jeg så ikke udskyde problemet længere, så jeg gik i gang med at lave en fin aksel, som passede på gasregulatoren i den ene ende og havde et håndtag i den anden - men så røg remmen på min drejebænk. Og hvor mange læsere har for resten lige en drejebænk stående?