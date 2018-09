Gør-det-selv: Olie eller linolie?

1) kan nøjes med at give revnerne linolie i stedet for at male?

? Hej Kjeld - jeg læste med stor interesse din artikel med linolie i stedet for maling. Håber du kan hjælpe mig med et årligt tilbagevendende problem.

! Hej Birthe - og straks skal jeg sige: Det var en rigtig god idé, da du besluttede at knipse et par billeder og sende dem med.

Breve med spørgsmål UDEN fotos ender nemlig ofte i papirkurven, fordi jeg ikke har en kinamands chance for at gennemskue problemet, når jeg ikke kan se, hvad vi taler om - så går jeg videre til næste levende billede, og det er jo ærgerligt, hvis spørgsmålet faktisk var både vigtigt og relevant - derfor, kære venner: Ta' et par hurtige fotos og send dem med.

Da jeg læste dit brev, bemærkede jeg jo straks, at du omtaler den eksisterende behandling som "oliebaseret maling" - eller bare oliemaling. Og derefter spørger du, om du kan behandle ovenpå med olie - altså linolie.

Men det kan jeg ikke svare på, uden at vide, hvad du mener med "oliemaling" - mener du linoliemaling eller oliemaling i almindelighed?

Der er nemlig en verden til forskel. Linoliemaling er super præcist defineret, idet den består af linolie og pigment og meget lidt andet - og malingen opfører sig på en helt specifik måde, som ikke ligner nogen anden maling.

Når der står oliebaseret maling på bøtten, kunne det i princippet også være baseret på linolie, men der er næsten altid tale om alkydolie plus diverse andet. Udtrykket "oliebaseret" henviser aldrig til linolie, men skal i praksis forstås som modsætning til vandbaseret maling - fordi en del kunder har en tyrkertro på, at maling med vand i er noget moderne juks.

Men - og det er her, at dine fotos kommer ind i billedet: Jeg kan se på den måde, som malingen revner og slipper træet på, at der under ingen omstændigheder er tale om linoliemaling, men sandsynligvis "olieforstærket akryl" - en afart af det, som man også bare kalder oliebaseret.

Og så er svaret på dit spørgsmål, at det ikke nytter at stryge døren med linolie - olien vil ikke trænge ind, men lægge sig som et uskønt lag uden på malingen.

Havde døren derimod været malet med linoliemaling, som efter nogle år er begyndt at se slidt og træt ud (typisk forneden, hvor døren er belastet af regn), så ville det give rigtig god mening at stryge lidt ren grundingsolie udenpå - den vil binde den delvist forvitrede maling igen, og den overskydende olie vil trænge helt ned i træet.

Fidusen er, at linoliemaling består af olie (binder) og pigment (farvepulver) - binderen har en fænomenal indtrængning og vedhæftning, men den er ikke så slidstærk som alkyd og akryl. Derfor slipper linoliemalingen aldrig sit tag i underlaget - den skaller ikke af - men binderen slides til gengæld langsomt ned af sol, vind og regn, så pigmenterne efter nogle år ligger blotlagt og løse i overfladen - og til sidst er det hele slidt væk.

Derfor er det en god idé at stryge lidt olie udenpå, FØR pigmenterne begynder at rasle af - om jeg så må sige. Fordelen er dels, at det er hurtigt at stryge lidt olie på - men især er det en fordel, at du derved IKKE får gjort laget af maling tykkere - du bevarer et fint og tyndt lag maling, så du aldrig kommer ud i at skulle skrabe det hele af og begynder forfra.

Men, kære Birthe, det kan du jo ikke bruge til noget, fordi din dør er malet med ét eller andet alkyd/akryl - hvad gør du så?

Du skraber og sliber det nederste af døren, så al løs maling er væk - så stryger du det rå og udpinte træ med linoliegrunder - et par gange - og når det er hærdet/tørt, maler du den nederste del én gang med den vanlige maling, og derefter hele døren én gang.

Og du skal gøre dig klart, at det er grundingen, som afgør, om malingen holder - olien fortrænger fugt og stabiliserer træet - og skaber et underlag, som malingen kan binde på. Og det gæder uanset, hvilken maling du stryger ovenpå.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre