Gør-det-selv: Nyt liv til det gamle bord

3 - hvilken type skal jeg anvende for at lysne mit træ?

Nogle påstår, det ikke kan lade sig gøre at hvidpigmentere noget, der er olieret, mens andre siger, at det bare handler om at rense, slibe længe nok - og så oliere med hvidpigmenteret olie efterfølgende.

! Hej Anna Marie - jeg kan glæde dig med, at dit projekt er absolut gennemførligt. Men det er ikke noget lille arbejde. Til gengæld synes jeg jo, at dit bord ligner noget solidt kram, som det sagtens kan betale sig at investere lidt tid og umage i. Og jeg synes ikke, at det bare handler om penge.

Selvfølgelig kan man blive træt af et bestemt møbel, men i almindelighed synes jeg ikke, at møbler er sådan noget, man skifter, bare fordi der står i Alt For Damerne, at nu er det moderne med en anden farve: Gode møbler skal passes og holde hele livet. Oliering er en rigtig god og slidstærk behandling, men man skal regne med, at både olien og træet med tiden bliver mørkere - akkurat som dit bord, og det er jo træls, hvis man er vild med det, som vi typisk kender som lyst, sæbebehandlet bøgetræ.

Men det er der råd for - især fordi der er masser af gods i dit bord, så man kan slibe og regere uden risiko for, at der pludselig titter en spånplade igennem. Dit bord består af plane flader - der er altså ingen kringlede kurver, profiler eller udskæringer, så jeg ville absolut og uden betænkning slibe det.

Det kræver, at du køber, låner eller lejer en god slibemaskine - en såkaldt ekscentersliber. Den koster fra 700-800 kroner og opefter - den har en rund sål, som ryster og blævrer, medens den langsomt roterer om sig selv - det er denne dobbelte bevægelse, som gør den så effektiv.

Du starter med at slibe med korn 80 - det er relativt groft, så det kører bare derudad. Især hvis du husker to ting: Du skal ikke trykke for hårdt - det er maskinen, der skal gøre arbejdet - og du skal sætte støvsugeren til udsugningen, så slibestøvet ikke "pakker" og ødelægger sliberondellen. Og så er der jo også den fordel, at du ikke sviner hele hytten til - i hvert tilfælde ikke så hurtigt ...

Du sliber med korn 80, indtil træet er helt rent - alle spor af olie skal være væk, og du skal være nede i frisk og lyst træ. Den yderste brøkdel af en millimeter har nemlig skiftet farve og er mørkere som følge af lyset påvirkning.

Så sliber du med korn 120 for at fjerne slibesporene fra korn 80 - og så korn 240 for at fjerne sporene fra korn 120 - nu er dit bord så glat som en barnerøv, og som afslutning sliber du lidt med håndkraft og på langs ad årene - også bare med korn 240.

Så går du i byggemarkedet og køber et sæt "lud & sæbe" - fra Faxe, TripTrap eller hvad de nu har - hvis du altså vil have bordet sæbebehandlet!

Der findes forskellige systemer, men du skal være opmærksom på, at ludbehandlingen er beregnet til løvtræ - i modsætning til nåletræ. Luden nedbryder "ligninen" (den lim, som holder træet sammen) yderst i træet, så det ikke er så tilbøjeligt til at gulne - sæben (inklusive lidt hvid pigment) er en beskyttelse imod skidt og møg, og jo flere gange du vasker i de kommende år, desto mere afvisende og slidstærk bliver overfladen (fordi der dannes sæbesten). Det er den smukkeste behandling, der findes, men er lidt krævende i forhold til vedligeholdelse.

En lidt hurtigere og mere service-fri behandling kan du lave med olie (ludbehandlingen er den samme - husk lige det) - olien er typisk tilsat lidt pigment for at give de hvide look, MEN: Med tiden gulner olien en smule, og efterhånden træder det tydeligere frem, at det er en mælket hinde, man har lagt uden på træet. Hvis du spørger mig, er der tale om en billig efterligning af en rigtig omgang lud og sæbe.

Altså: Med olie får du en overflade, som du ikke skal tage hensyn til i det daglige, og du kan bare tørre af med en karklud - indtil det bliver tid at gentage behandlingen. Men det er ikke SÅ kønt.

Med den ægte vare - en egentlig hvidskuring (altså lud og sæbe) skal du passe bordet løbende med den rette sæbe - til gengæld er det selve træet, som bliver hvidt, og det bliver endda lysere og mere afvisende med tiden.

Og når bordet er færdigt, er du så dånefærdig af benovelse over din egen indsats, at du straks kaster dig over sofabordet, skænken og alt det andet - og du har sparet så mange penge, at du har til udbetalingen på en ny bil ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre