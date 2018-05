Gør det selv: Nu på den indvendige side af skorstenen

? Hej Kjeld Bjerre - jeg læser hver søndag dine mange gode råd i avisen, men jeg er aldrig stødt på et, som svarer til mit problem. Vi har et sommerhus med en muret skorsten, der står rå indvendig. Der trænger noget hvidt pulverlignende ud - efterhånden mere og mere, og det ser ikke så gevaldigt ud. Hvis det var udvendigt, ville det vel blive vasket ned med saltsyre. Mit spørgsmål er nu, om der mon er en blidere metode (andet materiale), som man kan benytte indvendigt?

! Hej Villy - jeg tror nu ikke, at saltsyre ville løse problemet. Heller ikke, hvis det var udenfor. Men lad os se på sagen. Så vidt jeg kan se, er der helt klart tale om saltvandring eller salt-udblomstringer - altså salte, som trækker ind igennem fugerne og krystalliserer på indersiden. Det hører med til historien, at der altid findes salte i murværk, og de gør ikke umiddelbart nogen skade. Problemet er altså ikke saltene, men det forhold at de trækker ud af murværket - og hvorfor gør de så det?

Salte vandrer (flytter sig) kun, hvis de bliver opløst i vand. Så følger de med vandet ud på den side af muren, hvor der er størst fordampning (tørring i luften), og når vandet fordamper, efterlades saltene i overfladen, fordi de ikke kan fordampe, men altså danner krystaller. De er helt uskadelige, og din skorsten er IKKE ved at falde sammen. I første omgang kan du bare børste dem af, og så er den potte for så vidt ude.

Men du synes sikkert, at det er skideirriterende og vil gerne have en mere permanent løsning, og den skal jeg straks præsentere: Du skal montere en afdækning på toppen af skorstenen, så det ikke kan regne ned - du skal fyre noget mere i brændeovnen - og du skal kanon-fyre med helt tørt brænde, så skorstenen tørres ud indefra. Hvis du fise-fyrer med fugtigt brænde, tørrer du ikke skorstenen ud, men tilfører tværtimod ekstra fugtighed.

Hvis du vil gøre noget bygge-teknisk ved problemet, kan du montere en Isokern. Den indsnævrer røgkanalen og isolerer den, så din brændeovn meget lettere kan varme skorstenen op. Og når skorstenen er varm, sker der ingen kondensering på indersiden. Og jeg er ikke sikker på andet, end at jeg vil anbefale dig at overveje Isokernen seriøst: Saltene viser med al tydelighed, at fugten vandrer IND igennem dit murværk. Normalt vil de vandre ud, fordi der i gennemsnit er lavere fugtighed udenfor, og vandet inden i en mur vil altid søge ud imod den side, hvor fugtigheden er lavest og fordampningen dermed størst.

Men hos dig er der altså ved skorstenen en fugtvandring indad, og så er det kun et spørsmål om tid, inden der vil følge løbesod med - og så har du straks et meget større problem.

Derfor: Sæt en Isokern i skorstenen, inden det går galt - og giv det en ekstra tanke, om dit brænde nu også er så tørt, som det bør være? Saltene børster du bare væk - når du har standset fugtvandringen, kommer der ikke flere.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre