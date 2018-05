Gør det selv: Når pladsen er trang

? Hej Kjeld Bjerre - jeg blev lige så glad, da jeg så artiklen om syret eller afsyret. Jeg er nemlig flyttet i lejlighed. Jeg tog nogle indskudsborde med, som jeg har haft blomstervaser stående på. Med skjolder til følge. Da jeg boede i huset, blev de fjernet ved at slibe bordene. Men nu har jeg ingen garage eller carport, hvor jeg kan foretage disse støvende processer - og jeg glemte at tage den artikel ud, hvor jeg læste, at man kunne købe noget på flaske, som ved påsmøring fjerner skjolderne.

! Hej Doris - du peger på et problem, som jeg i tidens løb nok ikke har været så god til at tage højde for: pladsmangel. Jeg er nok tilbøjelig til at gå ud fra, at alle har et pænt stort værksted - eller i det mindste et hobbyrum - eller en garage - eller som minimum et bryggers, som man i en snæver vending kan indrette til midlertidigt værksted.

Men sådan er det jo ikke. Man kan godt have lyst til at gøre det selv, men bo i lejlighed, så arbejdet skal udføres på spisebordet eller måske ude på altanen. Og så må man jo bare vælge sine projekter og metoder, så de passer til forholdene i jernindustrien - som det hedder.

Jeg tror nok, at det middel, som du eftersøger, hedder "Pletfjerner til egetræ" - fra Trip-Trap. Det er simpelthen oxalsyre, men hvor det normalt købes som pulver (krystaller - a la groft salt), som man selv skal opløse i vand, så er Trip-Traps "Pletfjerner til egetræ" allerede opløst i vand og klar til brug - den leveres i en flaske med forstøver, så det er lige til at sprøjte på.

Virkningen er lidt forskellig afhængigt af, om pletten udelukkende skyldes rent vand, eller om der er blandet anden kemi ind i billedet - men der sker ikke noget ved at prøve. Pletten vil næsten altid blive mindre synlig, og der er en god chance for, at den forsvinder helt.

Det virkelig smarte ved denne "kemiske metode" er, at oxalsyren virker uden, at du skal fjerne eventuel overfladebehandling med olie eller sæbe. Lak skal derimod fjernes før behandling med oxalsyre.

Behandlingen består ganske enkelt i, at du sprøjter oxalsyren på bordet og lader den virke. Når det er tørret ind, efterlades et hvidligt pulver i overfladen - det er "rekrystalliseret" oxalsyre, og det svider i øjne, næse og hals, hvis du hvirvler det op, når du børster det af - brug støvsugeren.

