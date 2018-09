Gør-det-selv: Motoriseret gulvskrubbe - til fliserne - sgu ...

Men pyt nu også med det - jeg kravlede rundt på mine værkende knæ og lagde de fine, små sten i et lige så fint mønster - dag efter dag, uge efter uge - indtil jeg var ved at brække mig af brosten. Det var et fænomenalt arbejde, og da jeg var halvvejs, orkede jeg bare ikke mere, og læserne gad nok heller ikke at høre mere om mit åndssvage projekt - hvorfor fa'en kan han ikke bare lægge fliser eller almindelige brosten, ligesom alle andre mennesker?

De kan købes hos Vangsøe Natursten og koster ikke så meget, som man skulle tro, fordi de små, kantede sten vistnok er et restprodukt fra produktionen af brosten i mere "naturlig" størrelse - og så af den simple grund, at brosten afregnes i ton, og når stenene er i halv størrelse, bliver "lagtykkelse" tilsvarende mindre, ergo bruger du kun halvt så mange ton - forstået?

Over de næste par uger lagde de brosten fra morgen til aften. Jeg var glad, fordi jeg kunne kaste mig over andre opgaver - og i begyndelsen var de også glade, fordi de aldrig havde prøvet at få løn (med moms!) for at lave så flot en belægning - om nogen overhovedet. Men som sagt: De kom hurtigt efter det.

Det er min erfaring, at de sjældent er eksperter i noget som helst håndværk, som har noget med sagen at gøre, men de er ofte kvikke i bærret og yderst disciplinerede, og hvis man selv har nogenlunde styr på opgaven, så er det et rigtig godt udgangspunkt.

Hva' gør man så? Man hyrer et par polakker af den slags, som siger ja, uanset om du spørger dem, om de er elektrikere, tømrere, tækkemænd, murere - eller brolæggere. De er tusindkunstnere og kan det hele - måske kun til husbehov, men hvis de får lov til at øve sig lidt, skal de snart komme efter det.

Men der var ingen vej tilbage. Planen var, at der skulle brolægges i indkørslen, på pladsen foran huset og et gangareal rundt om huset - og man kan ikke bare stoppe på halvvejen - især fordi det allerede var tydeligt, at det var hamrende flot og klædte huset.

Så prøver man med kemi - det virker, men er jo ikke lige den slags, som vi går ind for. Så kører jeg højtryksrenseren i stilling, og det hjælper faktisk - alger og skimmel forsvinder for en kort stund, men det gør fugerne også - den hårde vandstråle banker det fine sand i fugerne op - og den muld, som efterhånden har lejret sig i fugerne, fløjter rundt i luften som flyvende mudder.

Skuffelsen var derfor stor i de følgende år - belægningen var nemlig meget svær at holde ren og flot. Man kan feje og gøre ved, så der ikke ligger for meget skidt - og man kan brænde det ukrudt, som stædigt møver sig op imellem de gud ved hvor mange tusinder af små sten - men hen ad vejen bliver belægningen først grå, så man slet ikke ser de røde nuancer, og på et tidspunkt bliver man rent ud frustreret, fordi det hele er ét udflydende og skidengråt morads.

Men man skal som bekendt lide for skønheden, og hvis lidelsen ligefrem er udtryk for graden af skønhed, var brolægningen om vores hus ikke blot en omvej, men en hel rejse værd - som de siger i Michelin-guiden, når man får tre stjerner ...

Og jeg kunne notere en øjeblikkelig succes - det blev skide fint. Eneste problem var og er, at vi har flere hundrede kvadratmeter, og det gider jeg simpelthen ikke - det er mit liv for kort til.

Jeg har så gået og lagt mærke til, hvordan brolægning tager sig ud andre steder - især i diverse byer sydpå, som var den oprindelige inspiration. Og jeg fandt ud af, at brolægning egentligt tager sig bedst ud, hvor den dagligt slides af biler, busser, cykler, fodgængere - her har hverken ukrudt, alger, mos eller skimmel en chance - og overfladen slides endda langsomt, men sikkert glat og fin.

Hvordan pokker vedligeholder man en brolægning? Man kan selvfølgelig bare lade stå til og beslutte med sig selv, at det faktisk er ganske smukt - og frem for alt naturligt - når alger og mos langsomt indtager og dækker det meste af brolægningen. Det grønne mønster af mos, som vokser i fugerne, ER faktisk smukt - men ikke i MIN indkørsel - om jeg så må sige.

5: ? bagefter er skidtet lige til at spule væk UDEN at fjerne materialet i fugerne, og ?

Bladsugeren vil jeg fortælle om en anden dag, for den fortjener faktisk sin egen lille historie - men indtil da: Det er en kompakt sag på størrelse med en lille plæneklipper - foran har den et mundstykke i hele maskinens bredde, og den drives af en fin lille 4-takt benzinmotor - mindre blade og grannåle (!) ryger lige op i sækken, og på vejen hakkes de i småstykker, så der kan være ganske meget i den relativt lille sæk.

Lige umiddelbart sagde det mig ikke så meget, men herregud - noget skal jeg jo skrive om, og jeg har jo selv efterlyst (lige her i spalterne) en blad-suger-feje-maskine, som faktisk virker - og dette her lugtede da lidt af fisk.

Hollænder-skrubbe

Maskine-skrubberen er af mærket Batavia, og jeg vil uden at blinke sige, at den er drøn-effektiv til at rense brosten, og man slipper for det svineri, som er umuligt at undgå, hvis man bruger højtryksrenser til samme formål - OG du får ikke tømt fugerne for sand og jord, hvad vi heller ikke ønsker - OG du får ikke ondt i ryggen.

Batavia er i virkeligheden beregnet til fliser, og den er hollandsk - og det er nok ikke tilfældigt. Dels fordi hollænderne har fliser alle vegne (oftest i form af kulbrændte teglsten, men det er en anden historie) - dels fordi det er videnskabeligt bevist, at 50 procent af alle hollændere lider af sygeligt renlighedsvanvid. Og endelig er hollænderne de mest praktiske mennesker, som jeg nogensinde har mødt - de finder på enkle, snedige og praktiske løsninger til alle hånde små og store problemer, som de mener, at livet byder dem på - herunder rensning af fliserne rundt om deres huse.

Tro mig - det er ikke usædvanligt at se hollandske husmødre skrubbe havegangen, indkørslen eller terrassen med vand og sæbe, som var det deres nye gulv i stuen - de vasker, pudser og polerer morgen, middag og aften - bilen, båden og huset - udvendigt, indvendigt og i såvel hoved som røv.

Derfor finder de det helt naturligt at anskaffe en maskine, som i en ruf kan skrubbe terrassen og havegangen. Så kan de tilfredsstille deres neurotiske trang til renlighed uden at knokle sig ihjel.

Nu har vi ingen betonfliser på matriklen, og vi har slet ingen med flisepest, men jeg tør æde den hat, som jeg ikke har (fordi den i sommers blæste ud over siden i en hollandsk kanal) på, at Batavia'en kan holde enhver form for fliser rene - uden kemi og uden højtryksrens - og uden at "åbne" fliser af beton, så de blive mere modtagelige for alger, skimmel etc.

Og det ville undre mig meget, om hollænder-skrubben ikke også hen ad vejen vil få has på de ellers umulige plamager af flisepest.

Jeg hører meget gerne fra læsere, som har prøvet dette sidste - altså at fjerne flisepest ved at skrubbe med Batavia. Jeg forestiller mig, at man bruger stålbørsten og måske bløder pest-plamagerne (det er en form for lav) op med vand forinden.