Gør det selv: Lyd jager muldvarpen væk ...

! Hej Henning - tak for fidusen. Vi skylder så nok lige at forklare, at en Pestblast er en elektronisk dims - en slags "lydløs sirene", som hævdes at udsende en voldsomt kraftig lyd, som skadedyr ikke bryder sig om - så de flygter over hals og hoved - hævdes det.

Når den lille støjsender ikke desto mindre kan kaldes lydløs, så skyldes det, at lyden er så høj, at den ikke opfattes af det menneskelige øre.

Hvis det virker, er et skidesmart - og det ser jo ud til at virke i dit sommerhus!

Eller også er der noget andet på spil. Jeg har selv haft sådan en dims, omend den kun kostede en 10'er eller noget i den retning - men den påstod så også kun at kunne skræmme myg væk - og jeg kan hilse at sige, at den virkede ikke for fem flade øre.

Det undrer mig da også, at man på pestblastdk.com ikke kan finde nogen som helst dokumentation for virkningen - det er jo ikke nogen ny fidus, så der burde vel ligge masser af beviser på, at det virker - hvis det altså virker.

Derimod står der højt og flot på hjemmesiden, at man ikke skal være nervøs for hundens eller kattens nattesøvn, for det er KUN skadedyr, som kan høre den højfrekvente lyd - det er sgu da godt nok heldigt: Alle de dyr, som mennesker anser for søde, rare, nuttede og nyttige, de kan rent tilfældigvis ikke høre Pestblast - medens alle skiderikkerne lige så tilfældigvis KAN høre den og løber skrigende væk.

Det er så heldigt et sammentræf, at det gør mig yderst mistænksom - jeg anser faktisk dimsen til 300 kroner for at være fup, indtil det modsatte er bevist. Men det burde vel heller ikke være svært at anstille et eksperiment, som viser virkningen - hvis der altså er nogen.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre