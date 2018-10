Gør-det-selv: Køling fra jorden?

Kære Kjeld Bjerre - som ivrig læser af Værktøjskassen tillader jeg mig hermed at forespørge om en løsning af en ide, som jeg har fået i forbindelse med ønsket om nedkøling af et viktualierum, som jeg byggede sidste år i en tidligere lade. Rummet er på cirka 15 kvm og er i øvrigt godt isoleret, men uden opvarmning. I rummet står der to kummefrysere, der sidste vinter kunne holde temperaturen i rummet på 8-10 plusgrader, selv med udetemperatur på 10 minusgrader.

8-10 grader er en meget passende temperatur i rummet, men med den varme sommer, som vi lige har haft, røg inde-temperaturen op over 20 grader, som jo er alt for varmt til opbevaring af madvarer.

For at undgå en dyr investering, plus drift af en varmepumpe til nedkøling af rummet, fik jeg en ide om at nedgrave et eksempelvis 10 cm pvc rør i en dybde på cirka 1,10 m, hvor temperaturen skulle være omkring 9 grader. Hvor langt skal røret være for, at det kan fungere?

Jeg forestiller mig at føre røret ud gennem ydervæggen (under loftet) og så ned i jorden i en længde måske 30 m - og så tilbage i rummet lige over gulvhøjde. Jeg vil så sætte en simpel ventilator i røret foroven for at cirkulere luften.

Findes der mon en formel, der kan bruges for at finde ud af, hvor langt røret ude i jorden skal være i forhold til rummets størrelse?

Spørgsmålet er så, om det er en brugbar løsning? Vil der dannes kondensvand?

Med venlig hilsen

Torben A, Tårs