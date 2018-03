Gør-det-selv-Kjeld: Skabelon?

Jeg påtænker selv at lave den en smule anderledes, end du har gjort, men sådan at få de overordnede dimensioner på plads er da lige til at få knopper af. Det er måske lidt rigeligt at bede om en kopi-skabelon i masonit, men måske en byttehandel med noget træ eller en god flaske vin kunne hjælpe?

Hej Kjeld - jeg har med stor fornøjelse fulgt dit arbejde med at lave Broun rocker'en. Jeg bruger selv al min tid i mit træværksted (altså den tid, som konen tillader) og besluttede frisk, at jeg selv vil lave sådan en. Nu er jeg mere ferm med et stemmejern end med farveblyanter, så jeg opgav efter flere timers forsøg i går at tegne stolen, som du selv gjorde.

! Hej Jens - jeg forstår godt din frustration, for jeg har det selv på nogenlunde samme måde: Jeg er bedre til at skabe ved hjælp af værktøj end med en blyant.

Men netop med Rocker'en besluttede jeg, at det er for risikabelt at lave stolen ud af den blå luft, som jeg ellers godt kunne finde på. Stole (og møbler i det hele taget, men især stole) er nemlig ekstremt følsomme for mål - forskellen på noget klodset og noget smukt og harmonisk er blot centimeter her og der.

Derfor brugte jeg tid på at tegne og strege mål op, som jeg hentede fra diverse andre af vores stole. Så jeg lavede altså nærmest en ydre ramme (på masonitpladen) med de centrale mål - og inden for den ramme forsøgte jeg så at tegne stolens former frem - først med løs hånd, og bagefter med diverse bøjelige lister etc.

Jeg stod altså ikke og stirrede på et billede af Broun's stol for at kopiere den, men forsøgte nærmest at slå den ud af hovedet som andet end en smuk erindring - jeg havde en slags syn eller drøm på nethinden, og det var den, som jeg forsøgte at mane frem lige der på masonitpladen. Jeg blev ved og ved - rettede og føjede til, som jeg "ligesom syntes" - og det sjove var så, at da jeg bagefter klappede computeren op for at se "originalen", så var der næsten ingen forskel.

Og det er jo i grunden sjovt: Den første skitse lignede faktisk ikke ret godt - den var kluntet og fersk - men så rettede jeg til i timevis ud af mit eget hoved og for at gøre stolen til "min" - men uden at jeg altså ville det, kom den bare tættere og tættere på Broun's version. Og den oplevelse synes jeg også, at du og andre skal have - I skal ikke lave en simpel kopi, men skabe jeres egen version af Broun's ide.

Men jeg vil gerne hjælpe med de centrale mål - ikke af originalen, for dem kender jeg ikke, men de mål, som jeg har brugt. Og vel at mærke mål, som jeg i bakspejlets skarpe lys er ret godt tilfreds med. Du kan se målene på billedet - for bredden gælder, at forreste vange er 51 cm foroven - stolen er så smallere bagud og opad, idet vinklen er cirka 3,5 grader i begge tilfælde.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre