Gør-det-selv-Kjeld: Sådan fanger du muldvarpe

Hej Kjeld Bjerre - vi har for nogen tid siden læst om en "muldvarpefælde" på din side. Vi har et sommerhus i Silkeborg og kan næsten ikke gå for muldvarpeskud - træls. Vi har forsøgt med almindelige fælder, men det er en håbløs opgave! Maskinen, der var beskrevet i artiklen, er måske en løsning?

! Hej Nels - eller hedder du i virkeligheden Niels?

Pyt med det - den muldvarpe-killer, som du har læst om, er nok nærmest til professionelt brug. Jeg kender ikke den præcise pris, men der er da tale om nogle tusinder.

Den består i al enkelhed af en motor på et stativ - motorens udstødningn er forbundet til en slange, som man stikker ned i muldvarpens gangsystem - og så kan enhver jo forestille sig, hvad der sker. For at være sikker på, at motoren oser og stinker i tilstrækkelig grad, tilsættes der (så vidt jeg har forstået) lidt ekstra juice i den varme udstødning.

Det korte af det lange er altså, at man slår muldvarpene ihjel ved at kvæle dem med giftige luftarter af ikke nærmere specificeret art - og den fremstilles ved at lade en motor kværne lystigt løs - personligt synes jeg ikke, at det er verden smarteste ide. Hvis man endelig vil kvæle de små kræ, så må der da for pokker findes en snildere måde at fremstille giften på?

Men det er ikke noget, som jeg har alverden forstand på, så jeg vil hermed give ordet frit: Alle med viden, erfaring eller måske bare stærke meninger om, hvad man bør/kan stille op, når matriklen invaderes af muldvarpe BEDES SPRINGE TIL TASTERNE - LIGE NU!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre