Gør-det-selv-Kjeld: Problemer med rundsaven

Så alt burde jo være i skønneste orden, men noget nager mig: Når jeg sænker saven lodret ned (altså uden at bruge teleskopfunktionen), laver den et savspor, som det du ser på billedet. Den nominelle klingebrede er 2,6 henholdsvis 2,8 mm. Men som du kan se, er savsporet meget bredere. Ja, det er lidt "tykkere på midten" og ligner nærmest en fisk - eller hvad? Hvorfor gør den det? Jeg har opmålt begge klinger med et måleur, og de slingrer maksimalt 0,03 mm til hver side. Den saver jo fint vinkelret både den ene og den anden vej, så - er det nu et problem?

Se, det bringer mig frem til mit ærinde her: Min fine nye sav er født med en fin klinge, naturligvis fra Dewalt. Jeg har desuden spenderet en CMT-klinge med 64 tænder og negativ tandvinkel til det helt fine arbejde ... Ja, ja - et nyt køkken må da også kaste en smule nyt grej af sig!

Jeg kan hurtigt blive enig med dig i, at en kap- og geringsav nok er den, der spiller hovedrollen i hjemmeværkstedet. Kriterierne for udvælgelse kan også være mangfoldige - i mit tilfælde var det ønsket om den mest kompakte sav, og ikke nødvendigvis med teleskopudtræk. Stor var derfor min glæde, da jeg opdagede, at den lille Dewalt DWS-777 faktisk havde teleskopudtræk, men at det jo bare var gemt henholdsvis over og under motoren, og derfor ikke stritter væk fra saven og får den til at fylde endnu mere i mit lille værksted.

! Hej Jens - jeg er da ked af, at du synes, at det var noget overfladisk snak, men du er tydeligvis på et vist fagligt niveau og har opdaget to væsentlige detaljer: At den lille DeWalt er en hamrende god sav - dels fordi den har remtræk, hvilket holder meget længere og løber finere end modellerne med gearkasse - og dels er udtrækket bare smartere end de andre, fordi stængerne, som udgør føringen, stikker ind i saven i stedet for at stritte en halv meter bagud, så den fylder hele værkstedet. Jeg fatter ikke, hvorfor alle de andre fabrikanter ikke bare gør det samme - er de dumme eller hvad?

Nå, men så har du også opdaget noget meget væsentligt ved rundsavklinger - nemlig det fænomen, at de slingrer. Ikke fordi de er skæve - det kan de også være, men så er det, fordi du har købt noget billigt skrammel - men hvorfor så?

Hvis klingen løber lige, når du drejer den med håndkraft - og måske (sandsynligvis) også, når den snurrer for fulde omdrejninger, men uden at være belastet - hvorfor fa'en "flaprer" den så fra side til side, når den er belastet? For det er jo tydeligvis det, den gør, når savsporet ikke er helt og aldeles lige.

Og lad mig sige med det samme, at savsporet SKAL være helt lige - og det, hvad enten du saver ind fra kanten (trækker saven ud, og derefter skubber den ind igennem emnet) - eller om du sænker klingen lige ned i emnet. Så du kan roligt sove dårligt om natten, når savsporet ser ud som det foto, du har sendt: Det er noget juks!

Men hvad er så årsagen? Lad mig først lige sige, at jeg er hverken professor, ingeniør eller bare værktøjsmager, men jeg har lidt praktisk erfaring og ved, at det kan skyldes i hvert tilfælde to forhold: Når klingen bliver sløv - ikke som i "ødelagt sløv", men bare ikke mere er helt super-skarp, fordi du eksempelvis har skåret i spånplade eller mdf-plade, som indeholder en smule sand - det slider tænderne.

Når klingen således er lidt døv, vil du opleve, at du ikke længere kan tage en halv millimeter af enden på en kæp af hårdt træ - når klingen kun er belastet på den ene side, klaprer den imod endetræet, som bliver svedet en lille smule, og du kan se spor efter tænderne, hvor snittet faktisk burde være helt rent og glat. Og hvis du sænker klingen ned i et stykke plade som på fotoet, vil sporet blive bredere på midten, fordi klingen ikke skærer sig helt fri - tænderne vil knalde imod siderne og sætte klingen i svingning.

Det var den ene mulighed, men så vidt jeg forstår, er der tale om helt nye klinger, og så må problemet være af en anden karat: Hvis du snitter et tilfældigt stykke stålplade ud i den fineste runde facon og monterer den som en klinge i rundsaven, vil den hyle og hvine - ikke fordi den er skæv, men fordi der er spændinger i metallet, og det vil få den til at "svinge" - den vil flapre, og når det går hurtigt nok, lyder det altså som et hvin.

I gamle dage kunne man altid se på en rundsavklinge af god kvalitet, at der var valset en lille rille ned i metallet - cirka halvvejs imellem centrum og periferi. Det gjorde man for at tage spændingerne ud af klingen - og det virkede. Spørg mig ikke, hvordan det virkede, men det gjorde det altså. Jeg mener også at huske, at en snedker har fortalt mig, at når en klinge hylede som en gris, så lagde man den på en ambolt og gav den tæsk med en hammer hele vejen rundt - så ku' den lære det ...

Nu om dage fjerner man spændingerne ved at lave laser-snit i klingen - den kan være skåret efter nogle vældige mønstre, som ser helt videnskabelige ud - og nogle gange sætter man kobber-nitter i - og hvad ved jeg. Hensigten er at fjerne spændinger, så klingen løber helt lige og lydløst. Og sikkert også for, at det skal se lidt smart og højteknologisk ud.

Uanset hvad skulle jeg hilse og sige, at der er fanden til forskel på, om man giver 150 kr. eller 1000 kr. for en klinge: Den dyre løber helt roligt, medens den billige kommer i slinger ved den mindste modstand. Jeg har faktisk sådan en karl til det grønne ud af øjnene - den er lavet i Herning - hos Unimerco. Og det sjove er, at den kun har tre kedelige små laser-snit, og den ser ikke spor højteknologisk ud, men så har den til gengæld OGSÅ den valsede ring, som jeg fortalte om - og det virkeligt sjove er så, at når man slår på klingen, synger den som en klokke, men når du sætter den på saven, siger den absolut ingenting - heller ikke, når jeg saver i knudret egetræ, som ellers kan tage pippet fra enhver klinge.

Jeg skal ikke dømme, om dine klinger er noget skrammel, men jeg vil sige så meget, at hvis det var mig, der havde betalt ved kasse 1 for en CMT-klinge, ville jeg forvente, at den løber helt og aldeles lige - og jeg ville brokke mig noget så gevaldigt, hvis den ikke gjorde - det er ikke i orden. Bortset derfra har du helt ret i, at tænder med negativ hældning giver et fantastisk fint snit i en afkortersav - de dur ikke til at flække med, men det gør man jo heller ikke med en geringsav.

Venlig hilsenKjeld Bjerre