Gør-det-selv-Kjeld: Patina til nyt gulv

Hej - vi har et gammel hus fra 1930, hvor vi er i gang med renovering af en havestue. I hele huset er der oprindelige fyrretræsgulve, og nu er der lagt fyrretræsgulv i den nye havestue, som stikker meget ud farvemæssigt i forhold til de eksisterende gulve. Håber vi kan få et godt råd til behandling/patinering, så det kommer til at ligne det gamle gulv lidt mere.

! Hej Helle - du skriver: "... så det kommer til at ligne LIDT MERE." Den sidste lille tilføjelse er meget vigtig, for det er i praksis ikke til at få det nye og det gamle til at fremstå identisk. Man kunne selvfølgelig godt forestille sig, at du indfarver gulvet med bejdse, og man kunne rent principielt også forestille sig, at du rammer plet med farven. Men det kræver en mere end almindeligt levende fantasi!

I virkelighedens verden kan man ikke efterligne en patina, så det virker troværdigt - i bund og grund fordi patina ikke bare er én veldefineret farve: Det gamle gulvs patina skyldes en kombination af selve bræddernes gulnede overflade OG et brunligt lag lak ovenpå - og det hele varierer sandsynligvis fra den ene ende af stuen til den anden. Den virkning kan man ikke opnå med bejdse. Og dertil kommer, at selv hvis du høvlede det gamle gulv helt ned, så det står som nyt, vil det med al sandsynlighed ikke have samme åretegning og kulør som det gamle - man vil med andre ord altid kunne se forskel. Og hvis endelig det ville lykkes at farve det nye gulv, så det ligner det gamle på en prik, så vil de to gulve i fremtiden patinere forskelligt - om nogle få år vil du altså være lige vidt.

Du spørger, hvad du skal gøre for at få det nye til at ligne det gamle lidt bedre - jeg vil foreslå, at du gør det stik modsatte: Du skal få det gamle til at ligne det nye lidt bedre. Jeg forestiller mig, at det, der ser lidt tosset ud, ikke så meget er, at det nye ser nyt ud, men at kontrasten får det gamle til pludselig at se ganske træt ud. Løsningen må være, at du får det gamle høvlet (slebet) - ikke så det kommer til at se nyt ud, for det gør det ikke, da gamle gulve ofte er af en trækvalitet, som man ikke ser i dag - men det vil fremstå velholdt og endda nyistandsat. Derved vil gulvene netop komme til at ligne hinanden "lidt mere", og hvis du spørger mig, vil det være en flot løsning: Den nye tilbygning vil fremstå som det, den er - ny - og det er der jo ikke noget galt i. Især når man gør sig umage for, at stil og materialer klæder hinanden.

Må jeg tillade mig at komme med et forslag? Det ser ud til, at tømreren har planlagt at skjule samlingen af de to gulve under en liste - og det er da okay. Men det ville være flottere, hvis han skærer samlingen op og lægger listen ned i plan med gulvet. Det er ganske bøvlet, men også lige den tand smukkere. Og så kan robot-støvsugeren forresten også bedre komme rundt i stuen, hvis I skulle få lyst til at anskaffe sådan en karl ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre