Gør-det-selv-Kjeld: Muren skaller

? Hej Kjeld - tak for en god brevkasse. På sydsiden af vores hus fra 1973 er murstenene, som vist på de to fotos, begyndt at skalle af - første gang var sidste år. Vi mener, at det må skyldes den megen regn og derefter frosten. Som det ses, er det lige over gulvet på svalegangen. Hvad mener du, at vi kan gøre - skifte murstenene? For et år siden blev huset hulmursisoleret med små isoleringskugler. Skal man evt. sætte en plade op, der beskytter mod den regn, der slår op fra svalegangens gulv? Vi ser frem til at høre dit råd.

! Hej Birgit og Tage - jeg er slet ikke i tvivl om, at afskalningen skyldes vand, som slår op fra svalegangen, når det regner, og hvis der eksempelvis lægger sig sne op ad muren.

Når stenene er våde, når frosten sætter ind, udvider vandet sig og sprænger typisk en skal af murstenen - akkurat som det ses på billederne. Det er simpelthen et skoleeksempel på, hvad der sker med mursten af forholdvis billig kvalitet, hvis de ikke beskyttes imod fugt.

Men det skal så siges, at fugt ikke kun skyldes regn - og opsprøjt fra fortove, indkørsler, terrasser og hvad har vi. Fugten kan også komme indefra, og jeg hæfter mig ved, at I for nylig har fået isoleret hulmuren - dermed nedsættes tilførslen af varme indefra, og så har fugt i murværket sværere ved at komme ud.

Andre faktorer er fugerne (de skal være tætte), udhængets bredde, om der er tæt bevoksning omkring huset - og så videre. Men hvad skal I gøre, når nu skaden er sket - jamen, de sprængte sten skal naturligvis skiftes, og ved samme lejlighed skal I få fugerne gået efter.

Hermed er problemet helt sikkert ikke løst - det vil komme igen, og det ser jo ud til, at svalegangen så at sige er den udløsende faktor. Der kan altså være flere faktorer, men det er den, der vælter læsset. En løsning kunne være at beklæde den nederste halve meter af væggen med en plade af eternit, men det er vel ikke lige sådan, man vinder en skønhedskonkurrence - eller hva'?

En anden og meget oplagt løsning kunne være imprægnering - altså behandling med silikone af én eller anden art (der er adskillige mærker på markedet), som gør overfladen vandafvisende, men fortsat tillader fugt at komme ud af muren (omend i nedsat tempo).

I givet fald har jeg to gode råd: Fugerne skal være i absolut topform, før I imprægnerer, så der ikke findes en eneste lille revne i facaden. Problemet er, at silikonen ikke dækker eller tætner revner og grovere porer - her kan eksempelvis slagregn altså fortsat trænge ind, og efter imprægnering er fordampningen fra overfladen mindre end før, og man risikerer derfor at gøre ondt værre.

Og for det andet vil jeg råde til, at væggen imprægneres i enten sin fulde højde, eller som minimum så højt op under udhænget, at man er over grænsen for, hvor slagregn kan ramme væggen - og argumentet er det samme som før: Hvis væggen bliver våd oven over imprægneringen, vil fugten kunne trænge ned bag samme imprægnering - og her vil den få sværere ved at komme ud igen, end før der blev imprægneret.

Jeg håber, at I finder en god løsning.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre